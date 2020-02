Célébrez la sortie du film de Sonic the Hedgehog avec des ventes sur les jeux

Par Elizabeth Henges,

Vendredi 14 février 2020 20:05 GMT

C’est un jour important – la sortie du film tant attendu de Sonic the Hedgehog! En guise de célébration, de nombreux détaillants numériques ont des entrées de la franchise Sonic en vente. C’est maintenant le moment de votre journée avec l’amour hérisson hérissé de couleur bleue.

Saint Valentin, qui s’en soucie? Le flou bleu frappe le grand écran, et c’est maintenant une excellente occasion de saisir des jeux Sonic the Hedgehog avec une remise importante! Tout, des titres classiques de Sonic à Sonic Mania et Sonic Forces est en vente, donc si vous avez quelques trous dans votre collection, c’est maintenant votre chance de les remplir.

Steam a le plus de titres Sonic the Hedgehog sur le pont, donc si vous cherchez à renforcer votre collection de hérissons PC, cette vente de franchise Sonic sera votre meilleur pari. Tous les titres Sonic de la plateforme sont en vente, certains pour des remises extrêmement importantes. Il existe également le pack Sonic the Hedgehog: Ultimate pour 59,52 $, chaque titre Steam Sonic étant actuellement disponible. N’oubliez pas que Steam prend tous les jeux que vous possédez déjà dans le pack, vous pouvez donc toujours tout regrouper pour une remise supplémentaire.

Le Nintendo eShop propose également une vente de Sonic the Hedgehog. Cela inclut des titres comme SEGA Ages: Sonic the Hedgehog pour 3,99 $, qui est une version mise à jour de Sonic the Hedgehog avec de nouveaux mouvements et modes, et Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour 39,99 $.

Même Sony se lance dans les festivités, avec Sonic Mania pour 9,99 $ et Team Sonic Racing pour 19,99 $. Microsoft gère les mêmes ventes Sonic Mania et Team Sonic Racing, mais vous devrez être membre Xbox Gold pour profiter de cette dernière vente.

Donc, peu importe la console de votre choix, vous pouvez saisir de nouveaux titres Sonic pour en profiter avec la sortie du film Sonic. Il n’y a certainement pas de meilleure façon de passer le 14 février que ça!

