Célébrez le carnaval dans Overwatch et déverrouillez cette fabuleuse tenue pour Ashe

Au cas où vous ne le sauriez pas, dans plusieurs parties du monde, les célébrations du carnaval ont déjà commencé. Si dans votre ville ils n’ont pas ce type de célébrations, ne vous inquiétez pas, certains développeurs en profitent pour les célébrer dans leurs jeux avec tous leurs fans. Blizzard sera l’un d’entre eux, ce qui apportera la joie du Mardi Gras à Overwatch et il sera possible de débloquer des objets tout en jouant.

À partir d’aujourd’hui, le 25 février et jusqu’au 9 mars, le Ashe Mardi Gras Challenge aura lieu, avec lequel vous pourrez obtenir, comme son nom l’indique, quelque chose en rapport avec ce héros Overwatch. Ce n’est ni plus ni moins qu’une tenue épique fascinante qui évoquera le carnaval, comme les costumes d’Ashe et de B.O.B. Il portera les couleurs caractéristiques du Mardi Gras, qui se déroule dans de nombreuses parties du monde.

Pour l’obtenir, vous devrez jouer, car il vous suffit de gagner 9 matchs. De plus, en essayant d’obtenir ce nombre de victoires, vous débloquerez plus de récompenses, telles que les icônes de joueur Mardi Grashe et Mardi B.O.B. (3 victoires) et le spray Golden Mask (6 victoires). Il est important que vous sachiez que les modes de jeu qui comptent pour la figure sont Fast Game, Competitive Game et Arcade.

Mais les festivités du carnaval ne s’arrêtent pas là, qui, si vous aimez voir le contenu lié au jeu via Twitch, vous pouvez débloquer encore plus de récompenses. Vous devrez regarder 2 heures de vidéos des streamers participants pour obtenir le spray Torta del Rey Ball; 4 heures pour les sprays Semla et Collares, et 6 heures pour les sprays Rex, Red Death et Carnival. Nous vous rappelons uniquement de lier vos comptes Twitch et Blizzard.

Nous vous laissons avec une bande-annonce de tout ce contenu.

Qu’avez-vous pensé de la façon dont Overwatch célébrait le carnaval? Allez-vous essayer de débloquer toutes les récompenses? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous disons que, si vous voulez essayer l’une des nouveautés du titre, vous serez intéressé par la connaissance de Triple Damage, un ajout qui apportera de nombreux changements à la structure des équipes. D’un autre côté, vous serez peut-être intéressé de savoir que le monde d’Overwatch pourrait bientôt atteindre la série animée.

Overwatch est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

