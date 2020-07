Célébrez le cinquième anniversaire de Rocket League avec de nouveaux objets et modes

Par Rodolfo León

Cela semble très difficile à croire, mais cela fait cinq ans depuis le lancement de Rocket League. Par conséquent, Psyonix fête cela Cinquième anniversaire avec un événement spécial, qui comprend de nouveaux objets ainsi que des modes de jeu à durée limitée.

Cet événement sera disponible jusqu’au 13 juillet et les joueurs pourront obtenir des ballons Jeux en ligne qui peuvent être échangés contre des articles thématiques Rocket League et Psyionixainsi que des œufs d’or qui comprennent des objets de la Champion série 1, 2, 3 et 4.

Jusqu’au 6 juillet, vous pouvez également découvrir le mode de jeu limité Ruée vers les pointes, qui équipe tous les véhicules de pointes. Ce mode sera remplacé par l’autre mode, Détecteur de chaleur, qui sera disponible jusqu’au dernier jour de l’événement.

Pour remercier la communauté, Psyonix a lancé un message de remerciement sur le site Xbox:

«Célébrez cinq ans de Rocket League jusqu’au 13 juillet. De nous tous chez Psyonix, merci à la communauté Xbox pour leur soutien continu et pour avoir fait partie de ce voyage incroyable! »

Et en parlant de Rocket League, un streamer a été électrocuté en direct au milieu d’une partie. Ici, vous pouvez voir exactement ce qui s’est passé.

