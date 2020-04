Célébrez le lancement de Trials of Mana avec un commutateur et une édition spéciale PS4

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

04/01/2020 10:43 am

Il manque de moins en moins pour profiter de Trails of Mana, le remake du classique Super Famicom RPG de Squaresoft qui a vu le jour sur notre continent jusqu’à l’année dernière grâce à la Collection of Mana. Pour célébrer ce futur lancement, le compte officiel de ce titre a confirmé que une édition spéciale Nintendo Switch et PlayStation 4 est en route.

Bien que les détails n’aient pas encore été dévoilés, vous n’aurez pas besoin de dépenser d’argent pour devenir propriétaire de l’un de ces modèles, car ils seront distribués par tirage au sort. Le compte Twitter Trials of Mana a encouragé les gens à rester à jour, car dans les prochains jours, ils révéleront comment nous pouvons acquérir l’une de ces consoles spéciales.

Envie d’aventurer avec style? Nous annoncerons bientôt les moyens de vous inscrire pour gagner l’une de ces étonnantes consoles #TrialsofMana en édition limitée, alors restez à l’écoute! pic.twitter.com/wZdjjXNqjm

– Série Mana (@ManaGame) 30 mars 2020

Le design de la PS4 montre les personnages de Trials of Mana couvrant le dessus, tandis que le logo du jeu est sur le devant. Dans le cas de la console Nintendo, l’arrière, le quai et le Joy-Con présentent un design inspiré de Rabite, les ennemis emblématiques présents dans tous les épisodes de la franchise.

Si vous ne savez pas quelles sont les différences entre la version Switch et PS4 de Trials of Mana, vous trouverez ici la réponse. De même, ce sont les nouvelles que le remake inclura.

Via: Sentiers de Mana

Uncharted 4 et DiRT Rally 2.0 arrivent sur PS + la semaine prochaine

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.

.