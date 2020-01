Célébrez le nouvel an lunaire avec l’événement de lanterne à durée limitée de la Rocket League

Maintenant que Noël est derrière nous, un certain nombre de jeux communautaires commencent à se concentrer sur les événements du Nouvel An lunaire. Un de ces jeux est Rocket League, par Psyonix.

Pour célébrer le nouvel an lunaire, un événement en jeu débutera dans la Rocket League le 20 janvier. Cela comprendra la possibilité de marquer des objets à thème spécial dans la boutique d’événements, de déverrouiller des objets uniques dans la boutique d’objets et d’essayer la toute nouvelle arène, le Temple interdit.

Voici un peu plus sur l’événement sur le site Web du jeu:

Commencez 2020 avec style avec des objets en jeu inspirés du Festival des lanternes. Jouez aux matchs en ligne pour gagner des enveloppes rouges, qui peuvent ensuite être échangées contre des objets comme le Paper Dragon Topper et les Fortune Wheels. Vous pouvez également utiliser des enveloppes rouges pour déverrouiller des lanternes dorées, qui contiennent des objets des séries Champions 1, 2 et 3! De plus, assurez-vous de vous arrêter à la boutique d’objets dans Lucky Lanterns pour découvrir de nouveaux articles à thème pour vous préparer au festival, et obtenez un article gratuit juste pour vous connecter!

Et voici les dates clés de Lucky Lanterns:

Lucky Lanterns commence: 20 janvier 2020 à 10 h 00 HNP (18 h 00 UTC)

Fin des Lucky Lanterns: 10 février 2020 à 10 h HNP (18 h 00 UTC)

Utiliser les enveloppes rouges avant le: 13 février 2020 à 10 h 00 HAP (18 h 00 UTC)

Participerez-vous à cet événement à venir? Dites-nous ci-dessous.

.