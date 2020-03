Célébrez les débuts de DOOM Eternal avec cette statue coûteuse de DOOM Slayer

Il y a quelques heures à peine, DOOM Eternal a fait ses débuts. Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer que de profiter de ce nouvel épisode de la série. Mais ceux qui sont de grands fans de la franchise ne sont certainement pas satisfaits de ne jouer que ces titres, mais recherchent des produits de la série. Si tel est votre cas, préparez-vous, car un chiffre impressionnant et cher a été annoncé pour accompagner le lancement du jeu vidéo.

L’imposante collection est en charge du célèbre fabricant de statues Prime 1 Studio et appartient à la ligne Ultimate Museum Masterline, qui, comme son nom l’indique, est l’une des lignes de la plus haute qualité de la société. Cette figure met en scène DOOM Slayer dans une pose de victoire après avoir mené une énorme bataille avec un Pinky. Les objets de collection seront à l’échelle 1: 3 et seront vendus en 3 éditions différentes, Standard, Deluxe et Ultimate.

Au cas où vous l’auriez manqué: l’édition DOOM Eternal Collection ne fera pas ses débuts avec tout son contenu.

Ultimate Museum Masterline Doom Eternal Doom Slayer

L’édition la moins chère, l’édition Standard, coûtera 1799 USD et comprendra le Super Shotgun comme une certaine arme, une base avec le Pinky et des crânes et un casque DOOM Slayer avec éclairage LED. La statue entière mesure 108 centimètres.

Ultimate Museum Masterline Doom Eternal Doom Slayer Deluxe Version

L’édition Deluxe coûtera 1999 $ USD, elle a 2 bras, l’un tenant le Super Shotgun ou le Plasma Rifle et l’autre portant l’épée Crucible, et elle mesure 110 centimètres.

Ultimate Museum Masterline Doom Eternal Doom Slayer Deluxe Version

La version Ultimate a tout ce qui précède, plus un autre bras qui peut transporter les 3 armes supplémentaires de tronçonneuse, Heavy Cannon et le légendaire BFG 9000, ce qui augmente son prix à 2399 USD (environ 58600 USD MXN compte tenu du poids élevé de la dollar à cause du coronavirus). Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons avec 2 vidéos qui montrent la qualité impressionnante de la collection.

Dans le cas où vous êtes intéressé par l’une de ces 3 statues, nous vous informons que les précommandes sont déjà disponibles, mais tenez compte du fait qu’elle estime qu’elles commenceront à être envoyées entre juin et septembre 2021.

Qu’avez-vous pensé des statues? Que pensez-vous de ce qu’ils proposent par rapport à leur prix? Dites-le nous dans les commentaires.

Aujourd’hui, Animal Crossing: New Horizons a également fait ses débuts, ils ont donc partagé la sortie avec DOOM Eternal, ce qui a incité les fans à se faire les meilleurs amis d’Isabelle et de DOOM Slayer. Pour célébrer les deux premières, un utilisateur a publié une belle vidéo mettant en vedette Isabelle et d’autres membres d’Animal Crossing jouant lors d’un concert de métal.

DOOM Eternal est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Google STADIA. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.