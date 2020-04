Certaines cartes amiibo valent plus que New Horizons

Les figurines Amiibo font partie de ces produits Big N qui ont causé beaucoup de fureur chez les joueurs depuis leur première sortie, mais nous ne devons pas non plus oublier l’existence de cartes amiibo, qui peut également être analysé pour déverrouiller du contenu supplémentaire dans certains titres. Ainsi, avec les jeux 3DS et Wii U de Àanimal Traversée (New Leaf, Happy Home Designer et festival amiibo) Plusieurs collections de ces cartes ont été publiées et puisqu’elles peuvent désormais également être utilisées dans New Horizons et qu’aucun nouveau lot d’entre elles n’est plus produit, les prix d’occasion grimpent en flèche.

Certaines cartes amiibo Animal Crossing valent plus que New Horizons

Les cartes amiibo Animal Crossing peuvent également être utilisées dans New Horizons, ce qui nous permet d’inviter certains voisins à rester sur nos îles désertes (après leur avoir donné des objets). Alors, quel est le principal problème avec cela? Eh bien, ces cartes ne sont pas vendues dans les magasins à l’heure actuelle, car elles ont été lancées à l’époque de la 3DS et de la Wii U, et si un magasin en a encore parmi ses marchandises, ce sont des stocks qui n’étaient pas vendus à l’époque . Cependant, l’objet de cette nouvelle n’est pas la vente officielle, mais la vente d’occasion, car, comme le rapporte le média anglophone Nintendo Life, certaines de ces cartes sont déjà plus chères que New Horizons sur eBay. Que voulez-vous faire avec la carte de votre voisin préféré? Eh bien, il peut être le vôtre pour des prix modestes, y compris 75 $ ou 64,99 $.

Cependant, il a été récemment rapporté que ces cartes seraient à nouveau vendues dans les magasins japonais, et la même chose peut se produire avec des magasins dans le reste de la planète, donc si c’est le cas, ce n’est qu’une question de temps que ces personnes qui essaient de profiter de ces joueurs plus désespérés ou de ces joueurs plus naïfs pour rester invendus de ces marchandises qu’ils mettent maintenant en vente à des prix plus que exorbitants.

