Certaines des révélations initialement prévues pour l’E3 2020 auront désormais lieu beaucoup plus tôt – rapport

Par Sherif Saed,

Lundi 20 avril 2020 12:29 GMT

L’annulation de l’E3 cette année aurait conduit les éditeurs et les détenteurs de plateformes à diffuser leurs révélations au cours des prochains mois.

Selon Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, certaines des révélations prévues pour PS5 et Xbox Series X, ainsi que pour les jeux de nouvelle génération, ont été reportées à la suite de l’annulation de l’E3 2020.

Bien qu’Ahmad n’ait pas partagé de détails, il a suggéré que nous devrions nous attendre à ce que certaines de ces révélations aient lieu “beaucoup plus tôt” que l’E3, et d’autres “beaucoup plus tard”. Cela dit, Ahmad tenait à souligner que la pandémie de coronavirus continue de compliquer les choses pour les éditeurs et pourrait forcer d’autres changements de dernière minute à ces plans.

Avec l’E3 annulé, une grande partie des révélations / annonces prévues ont été retirées de cette seule semaine. Certains sont maintenant beaucoup plus tôt, d’autres beaucoup plus tard. Certains encore pendant l’E3 semaine ofc. La première véritable vitrine console / jeux de nouvelle génération est beaucoup plus ancienne également. – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 19 avril 2020

Par ailleurs, VGC rapporte que Sony prévoyait de révéler complètement la PS5 le mois prochain lors d’un événement, mais il n’est pas clair si ces plans n’ont pas changé. Microsoft a également prévu un événement en mai pour la Xbox Series X.

Il est clair que les plans sont toujours en évolution, donc les choses pourraient vraiment se dérouler de plusieurs manières.

Par exemple, l’événement d’été récemment annoncé par IGN compte déjà un certain nombre d’éditeurs connectés. Les participants peuvent donc enregistrer leurs annonces pour cet événement. Cela dit, ces entreprises n’organisent généralement pas leurs propres événements, donc les plus gros joueurs peuvent toujours le faire.

