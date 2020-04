Certains animaux traversent: les joueurs de New Horizons signalent un nouveau problème d’arrêt de progrès

Animal Crossing: New Horizons a pris le monde d’assaut, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu un ou deux hoquet mineurs en cours de route, y compris ce petit problème récemment découvert qui peut empêcher les joueurs de progresser dans leurs défis d’événement Bunny Day.

La semaine dernière, un problème a été trouvé qui a essentiellement rendu les parcelles de terrain inutilisables après l’expulsion des villageois – bien que cela ait été heureusement corrigé par Nintendo. Maintenant, un deuxième problème commence à frustrer les joueurs qui constatent que leurs îles ne peuvent plus recevoir de ballons.

Nous avons vu un certain nombre de rapports arriver au cours des derniers jours qui disent que faire éclater 300 ballons empêche plus de voler dans votre île. Comme vous le savez peut-être, un exploit de Nook Miles a été mis en place pour avoir fait tomber 300 ballons du ciel au total, et certains joueurs suggèrent que l’atteinte de cette étape a provoqué une défaillance de leur jeu.

Les exigences exactes pour y arriver ne sont pas encore claires; certains joueurs disent qu’ils ont déverrouillé le succès et ne reçoivent plus de ballons, tandis que d’autres qui ont atteint ce total n’ont eu aucun problème. Les fans du jeu sur Reddit ont essayé d’analyser leurs statistiques dans le jeu telles que le nombre total de villageois, si le joueur a un camping, combien de personnages humains sont sur l’île, et plus encore pour essayer de comprendre pourquoi seuls certains utilisateurs sont avoir un problème. Certains ont même fourni des théories complètes.

Des ballons (et leur contenu) sont nécessaires dans l’événement Bunny Day en cours

Habituellement, ne pas être capable de faire éclater des ballons pendant un certain temps ne serait pas trop un problème – tant que Nintendo peut bientôt travailler sur un autre patch – mais faire éclater des ballons est une partie importante de l’événement actuel de Bunny Day. Si les joueurs ont déjà atteint ce jalon de 300 et ne peuvent plus faire éclater de ballons sur leur île, ils ne pourront pas terminer toutes les tâches de Zipper en jeu. Nous ne pouvons qu’espérer qu’un nouveau correctif arrive à grands pas.

Avez-vous rencontré ce problème dans votre copie du jeu? Avez-vous sauté plus de 300, mais vous êtes toujours aussi fort? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires ci-dessous.

