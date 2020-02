Certains des présidents les plus étranges de la vie réelle sont apparus dans les jeux vidéo

Les anciens présidents des États-Unis sont apparus dans les jeux vidéo plus fréquemment que vous ne le pensez. Et souvent, ces apparences sont étranges ou semblent déplacées.

Revenons à quelques-uns des camaïeux et apparitions de jeux vidéo présidentiels les plus étranges.

Pourquoi? Parce qu’aujourd’hui est une fête nationale aux États-Unis. Bonne fête du président. Un moment aux États-Unis où les gens pensent à tous nos présidents et à ce qu’ils ont fait pour ce pays. Nah! Je plaisante, la plupart d’entre nous ne se soucient pas d’eux. Nous aimons prendre du travail ou trouver de bonnes affaires dans les magasins!

Le Conduit 2 – George Washington et Abraham Lincoln

La principale raison pour laquelle j’ai fait cette liste en premier lieu est à cause de cette fin sauvage et incroyable. Spoilers pour The Conduit 2, mais à la toute fin, le jeu se termine par une cinématique montrant Abe Lincoln et George Washington, portant une armure puissante, sautant d’un portail pour donner un coup de main à votre personnage. Je n’ai jamais recherché le contexte de cela et je ne le ferai jamais. C’est parfait tel quel.

Nom de code S.T.E.A.M – Abraham Lincoln

Old Abraham Lincoln apparaît de nouveau dans le nom de code publié par Nintendo S.T.E.A.M, un jeu steampunk au tour par tour où Lincoln mène les bons contre une invasion extraterrestre. Dans ce jeu, il est exprimé par Wil Wheaton, vous savez, cet enfant ennuyeux de Star Trek The Next Generation. (Il a également fait beaucoup d’autres choses depuis lors, mais quand vous avez la possibilité d’insulter Wesley, vous la prenez.)

Mercenaires 2 – Barrack Obama

Techniquement, lorsque Barack Obama est apparu dans Mercenaries 2 via un petit DLC à 2 $, il n’était qu’un candidat et n’avait pas encore remporté le bureau. Mais, nous connaissons tous l’histoire et Obama a continué à gagner, ce qui signifie qu’il était possible de jouer à Mercs 2 en tant que président en exercice pendant huit ans qu’Obama était au pouvoir. En fait, non. Ce DLC vous permet seulement de jouer en tant que Obama dans une poignée de missions spéciales.

Call Of Duty: Black Ops – John F. Kennedy et Richard Nixon

John F. Kennedy, le 35e président des États-Unis, apparaît dans la campagne solo de Black Ops. Ce qui est bien et tout. Mais son apparence meilleure et plus étrange se produit dans le mode zombies du jeu. La vidéo d’introduction montre JFK, Castro et Nixon à une table du Pentagone. Soudain, les zombies attaquent! En outre, Nixon deviendrait plus tard président lui-même, il s’agit donc d’un double coup présidentiel. (Je vais aussi toujours rire de la façon dont Nixon perd sa merde quand il entend quelque chose dans l’autre pièce.)

NBA JAM! (2010) – George W. Bush et Barack Obama

Il pourrait être une tradition de la NBA Jam d’inclure des superstars politiques dans le jeu. Mais il est encore très étrange de voir George Bush tremper. C’est vraiment plus étrange de voir Cheney courir, tremper ou quoi que ce soit impliquant un effort physique. Et Joe Biden est dans NBA Jam 2010 et selon la façon dont les primaires démocrates se secouent, nous pourrions avoir trois présidents dans ce même match.

Prêt à gronder 2 – Bill Clinton

Ajouter un président à un jeu de boxe semble étrange … et c’est la fin de cette pensée. Je ne pense pas qu’il y ait moyen de faire en sorte que cela ne se sente pas bizarre ou hors de propos. Marrant? Sûr. Mais toujours étrange. Clinton dans le jeu est appelé M. le président et vient de DC. Il a également un coup solide. Attention aux gens, POTUS est prêt à gronder.

Shoot-Out de Bush – George W. Bush

Si vous avez joué à des jeux sur Miniclip.com au début des années 2000, vous connaissez déjà ce jeu. C’était l’un des jeux les plus populaires du site à l’époque et vous pouvez toujours y jouer. Vous devrez activer Flash pour le lire dans votre navigateur, mais cela fonctionne. (Jusqu’à ce que Flash soit complètement tué à la fin de 2020.) Le jeu réel est un jeu de tir simple point and click avec un art décent. Une touche agréable: vous pouvez tirer des ampoules et assombrir les pièces. Beaucoup de grands jeux en 2020 ne vous permettent toujours pas de faire ça.

Ce ne sont pas les seuls exemples de vrais présidents qui sont apparus dans les jeux vidéo. Mais quand ils apparaissent dans des jeux historiques, où cela a plus de sens pour eux d’apparaître, ce n’est pas aussi bizarre ou drôle pour moi.

Si vous voulez en savoir plus sur les camées présidentiels fictifs et réels, consultez cet ancien article de Kotaku.

