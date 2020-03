Certains jeux Xbox Series X peuvent même ne pas avoir d’écrans de chargement

Par Rodolfo León

31/03/2020 14h27

Nous avons entendu plus de commentaires sur le Xbox Series X des développeurs derrière Gigantosaurus The Game, qui a été lancé la semaine dernière Xbox One. Dans une interview avec GamingBolt, Terry Malham, PDG d’Outright Games, a suggéré que, théoriquement, certains jeux du Série X ils n’auraient même pas besoin d’un écran de chargement.

Malham fait ces commentaires en répondant à une question sur SSD Xbox Series X et PS5, déclarant ce qui suit sur l’énorme impact qu’ils auraient sur le développement:

L’utilisation de disques SSD améliorera considérablement l’utilisation du disque. Le plus grand impact que cela aura sera de réduire les temps de chargement. En théorie, cela pourrait permettre aux jeux de ne même pas avoir d’écrans de chargement. »

De plus, Malham indique que la mémoire totale du Xbox Series X Il contribuera à améliorer les performances de certains titres, notamment en raison des 16 Go de RAM disponibles sur la console.

Source: GamingBolt

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

