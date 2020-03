Certains pays commencent à remarquer la pénurie de Nintendo Switch et la hausse drastique des prix

Les prix supérieurs à 500 et les longs délais de livraison sont les conséquences de la quarantaine.

Nintendo Switch est l’une des consoles les plus vendues ces derniers temps. La variété du public auquel il s’adresse et la qualité de ses jeux en ont fait un objet très recherché, surtout à une époque où les loisirs sont devenusla meilleure arme pour combattre la solitude ».

Les délais de livraison sont prolongés et les prix augmententLa crise decoronaviruscela a forcé la population à rester à la maison et à pratiquer la soi-disant distanciation sociale, ce qui nous encourage à chercher d’autres méthodes pour garder nos esprits occupés. Nous vous disons depuis longtemps que la pandémie de COVID-19, qui a commencé à toucher une grande partie de la Chine, menaçait de provoquer des pénuries de pièces pour la console hybride Nintendo.

C’est quelque chose que beaucoup ont vécu et commence déjà à remarquer, car la demande pourrait dépasser la production. Selon les rapports du portail Gamespot, dans des pays comme les États-Unis, Nintendo Switchil est épuisé partout et a considérablement augmenté ses prix.

La quarantaine a provoqué une forte demande de loisirsCela s’est également produit en Espagne, où des magasins tels que GAME ou FNAC ont également épuisé leur stock de Switch, dans toutes ses versions, et nous ne pouvons le trouver que dans des magasins en ligne comme Amazon (pour l’instant) ou chez des fournisseurs tiers qui proposent,dans les pires cas, des prix de plus de 500. En outre, les délais de livraison ont été considérablement allongés en raison de divers facteurs liés à la situation de crise actuelle.

Le lancement d’Animal Crossing: New Horizons a fait grimper les ventes de Nintendo Switch au Japon, faisant de ce jeu l’un des jeux les plus vendus à ses débuts. Le dernier épisode d’Animal Crossing est devenuun phénomène socialce qui a accru le succès de la console bien plus que nous ne l’imaginions. Consultez notre revue Animal Crossing: New Horizons pour tous les détails sur ce jeu.

En savoir plus sur: Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Coronavirus et Nintendo.

.