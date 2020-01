Certains prétendent que c’est le compte Nintendo de Masahiro Sakurai

Plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux ont commencé à affirmer avoir trouvé le vrai compte Nintendo du créateur de Super Smash Bros., Masahiro Sakurai, sur Nintendo Switch.

Le compte en question s’appelle Sakuraio, avec une photo du Mii officiel de Sakurai sur fond rose. Ceux qui croient que Sakurio est le compte de Sakurai affirment que c’est parce que Sakurio a passé plus de 2600 heures à jouer à Super Smash Bros.Ultimate, et les étapes qu’il a téléchargées sur le jeu sont décrites en anglais et en japonais parfait:

#SmashBros #NintendoSwitch Pour tous ceux qui croient que le compte Sakurairo a fait une étrange idée, ce sont les messages réels 1/2 pic.twitter.com/ogxoyq27B2

– Jubiko (@ Jubiko259) 19 janvier 2020

Certains sont encore sceptiques quant à leurs affirmations, car il n’y a pas de confirmation officielle et le compte a joué une scène douteuse d’une Inkling Girl:

C’est sur sa page

Pourquoi pic.twitter.com/d9b97cAvdw

– Dylan (@HeyItzDylan) 19 janvier 2020

Sakuraio semble également avoir joué à Minecraft récemment, un jeu dont Sakurai a parlé ces dernières années.

Qu’est-ce que tu penses?

en relation

.