Ces 5 jeux sortiront bientôt du Xbox Game Pass

Le contenu Xbox Game Pass est en constante rotation, de sorte que des jeux de toutes sortes sont régulièrement ajoutés au service. De la même manière, certains titres disent au revoir à la plateforme chaque mois après avoir été disponibles pendant un certain temps pour les joueurs.

Si vous êtes un utilisateur du service, il est important de savoir que 5 jeux seront bientôt indisponibles sur Xbox Game Pass. Bien qu’il n’y ait pas de date exacte pour son départ, Microsoft dit que ce sera bientôt.

Il vous reste donc peu de temps pour jouer à Shadow of the Tomb Raider et RAGE, les 2 titres les plus remarquables de la liste. Un autre titre pertinent qui quittera le service est Disney Epic Mickey 2: The Power of Two.

La gamme de jeux est complétée par The Jackbox Party Pack 2 et Pumped BMX Pro. Ne vous inquiétez pas, car vous trouverez toujours quelque chose à jouer sur le Xbox Game Pass. En fait, il y a quelques jours, Fishing Sim World Pro Tour et Sea Salt ont rejoint leur catalogue.

D’un autre côté, Microsoft prévoyait que février serait un mois incroyable pour les utilisateurs de services. Il est prévu que la semaine prochaine, les jeux qui arriveront tout au long de ce mois seront publiés sur Xbox Game Pass.

La société a confirmé l’année dernière de nombreux jeux pour le service qui sont toujours en attente, tels que plusieurs versements de Final Fantasy et 3 titres de la série Yakuza, une franchise qui fera ses débuts pour la première fois sur Xbox One.

Récemment, nous avons appris que le Xbox Game Pass a eu un impact sur le développement de BLEEDING EDGE, un jeu Ninja Theory qui sortira en mars sur le service. De plus, Microsoft a exclu que sa plate-forme était une expérience et a révélé les plans ambitieux qu’elle avait pour elle.

Selon les déclarations de Phil Spencer, le service sera l’une des principales attractions de la prochaine Xbox. Retrouvez toutes les informations relatives au Xbox Game Pass dans ce lien.

