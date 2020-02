Ces cartes postales vous aideront à déclarer votre amour à la Saint-Valentin

Plusieurs heures se sont écoulées depuis cette belle Saint-Valentin, mais si vous n’avez pas encore osé déclarer votre amour à cette personne spéciale, Square Enix arrive au bon moment pour vous aider à exprimer vos sentiments une fois pour toutes par la main de Personnages de Final Fantasy VII Remake.

Héros et méchants se sont réunis pour vous aider dans les choses de l’amour avec des phrases très créatives auxquelles la personne spéciale ne peut pas résister. Grâce à Twitter, le développeur a partagé plusieurs cartes postales dans lesquelles plusieurs personnages de Final Fantasy VII sont vus exactement comme ils seront vus dans leur refonte pour le remake, et qui sont accompagnés d’une phrase pour dédier quelqu’un de spécial à ce 14 Fevrier

Comme vous pouvez l’imaginer, les héros d’Avalanche apparaissent en grande partie, tels que Cloud, Barret, Tifa et Aerith, mais il y a aussi des méchants, comme les Sephirot implacables, qui profiteront de sa catégorie pour captiver l’amour platonicien. Ainsi, la seule chose qui reste à faire est d’écrire votre nom sur la carte postale et celui du destinataire.

Nous ne vous en disons pas plus et nous ferions mieux de vous laisser avec les images que Square Enix a partagées.

Déclarez votre amour avec Final Fantasy VII Remake

Depuis que nous avons parlé de la Saint Valentin, nous en avons profité pour vous dire que Square Enix n’est pas la seule entreprise à avoir fait la fête avec les fans, mais que Capcom l’a également fait à travers quelques images qui se rendent compte qu’il n’a pas oublié la fille a consenti à la franchise, Jill Valentine, qui, comme son nom l’indique, est aujourd’hui son nom, ou le jour où elle célèbre son saint.

Afin de ne pas manquer l’occasion de célébrer avec les fans, Capcom a commandé quelques illustrations de l’artiste Twitter KektusFruit, dans lesquelles vous pouvez voir Jill Valentine avec divers personnages de Resident Evil 3. Nous vous laissons avec les illustrations ci-dessous.

HEAAAAARRRRRRTSSSSSS …

Tout le monde aime la Saint-Valentin, alors partagez l’amour avec ces cartes de la Saint-Valentin sur le thème # RE3 mettant en vedette l’art du talentueux KektusFruit!

Twitter: @KektusFruit

Instagram: crabzcake pic.twitter.com/L57LpEXhRR

– Resident Evil (@RE_Games) 13 février 2020

Maintenant que vous avez vu les cartes postales, dites-nous, allez-vous les utiliser pour les dédier à quelqu’un? Lequel avez-vous le plus aimé? Dites-le nous dans les commentaires.

Final Fantasy VII Remake est dans les derniers mois de développement. Le travail semble aller très bien, car ces derniers jours Square Enix a partagé une grande quantité de matériel de jeu et le plus récent est la séquence du début du titre, qui recrée celle de la version originale. Le titre devrait faire ses débuts le 10 avril exclusivement pour PlayStation 4, bien qu’il atteindra plus tard d’autres plateformes. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

.