Ces défis effrayants vous attendent dans le premier DLC de Luigi’s Mansion 3

Nintendo avait déjà annoncé que l’expérience de Luigi’s Mansion 3 serait étendue grâce aux 2 packages DLC en cours de développement. Les fans savaient déjà à quel type de contenu s’attendre, mais c’est jusqu’à aujourd’hui que Nintendo a partagé une bande-annonce avec tous les ajouts de la première partie.

La société a révélé que les 3 combinaisons que le Pack multijoueur partie 1 Ce sont Mummigi, The Green Knight et Groovigi. Comme son nom peut le révéler, Mummigi fera ressembler Luigi à une momie; Le costume Green Knight transformera le héros en gentleman et la tenue Groovigi lui donnera une apparence des années 80. En plus de changer leur apparence, ces vêtements exclusifs en mode ScareScraper modifieront également les sols et les ennemis qui apparaissent, en faisant référence au thème des tenues.

Ce n’est pas tout ce que cette première partie du DLC inclura, mais il y aura aussi du contenu pour le mode ScreamPark. Comme nous vous l’avons déjà dit, 3 mini-jeux seraient ajoutés et aujourd’hui, il a été révélé qu’ils seront DodgeBrawl, River Bank et Ticky Ghost Hunt.

Le premier mini-jeu sera basé sur le jeu de gravure et il y aura 2 côtés de 2 membres chacun, qui tenteront d’éliminer l’autre en le frappant avec des balles qu’ils devront diriger avec le Poltergust G-00. La seconde se déroulera dans une rivière, dans laquelle 4 Luigis flotteront et devront collecter des pièces, mais en même temps ils esquiveront les billes. Enfin, dans Tricky Ghost Hunt, les joueurs devront chasser les fantômes, mais il y aura un danger constant, car ils devront bien regarder où ils marchent pour éviter de tomber dans des pièges électriques.

Il Pack multijoueur partie 1 il sera disponible à partir du 30 avril, mois avant Pack multijoueur, partie 2. Cependant, ces DLC constitueront le Pack multijoueur, vous ne pouvez donc pas acheter individuellement, mais le package complet, qui coûtera 9,99 $ USD. Le deuxième DLC arrivera en juillet et comprendra 3 nouvelles tenues avec leurs changements respectifs pour les niveaux et 3 autres mini-jeux.

Cette production Nintendo a remporté plusieurs prix, le plus récent étant celui des BAFTA Game Awards 2020 et des DICE Awards 2020.

Luigi’s Mansion 3 est disponible exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

