Ces développeurs font de Wolfenstein un jeu de société

La société de jeux sur table Archon Studio a lancé sa nouvelle campagne Kickstarter pour Wolfenstein: The Board Game.

La campagne déjà couronnée de succès – qui a jusqu’à présent plus de 10 fois son objectif de financement initial – promet un jeu de table centré sur les figurines où les joueurs travailleront ensemble dans une équipe pour faire tomber les nazis de Wolfenstein.

Wolfenstein: le jeu de société comprend 16 tuiles de carte constituant les salles et les salles que vous explorerez tout au long de ses missions coopératives, 182 cartes qui représentent les événements, les rencontres ennemies et l’équipement, et 55 miniatures pré-assemblées – y compris la Mecha de Wolfenstein. Hitler endboss.

“À la fin des années 1950, un Adolf Hitler de près de 70 ans s’inquiète de la détérioration de sa santé et de l’influence grandissante de Wilhelm Strasse, qui souhaite le supplanter”, lit-on dans le synopsis du jeu. «Pas content de penser à son décès, le Furher a décidé de créer deux équipes de recherche top secrètes et de les cacher dans le château Wolfenstein récemment reconstruit et renforcé. Une équipe sera dirigée par le général Oscar von Grim et la seconde par le professeur Solomon Bevli.

“L’enjeu est de plus en plus élevé alors que BJ Blazkowicz et ses compagnons se lancent dans une mission dangereuse afin de changer la face du monde.”

Archon Studio a obtenu la licence Wolfenstein de son titulaire IP actuel MachinGame, selon la campagne. Le jeu de société comprendra un certain nombre de personnages trouvés dans les récentes itérations de jeux vidéo de la franchise, y compris Wolfenstein: Caroline Becker du New Order, Sigrun Engel et Grace Walker du New Colossus, et Jessie et Zofia Blazkowicz de Youngblood.

Le Kickstarter officiel se terminera le 28 avril et le jeu de société devrait être livré en août 2021. Le jeu de base est disponible pour 120 $, ou 135 $ pour les extensions Old Blood et All-Stars supplémentaires. Alternativement, pour 229 $, vous pouvez mettre la main sur une édition de terrain en plastique pour remplacer les carreaux de sol en carton.

