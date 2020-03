Ces jeux mobiles gratuits peuvent vous aider à faire face à la fièvre des cabines

Tout le monde a besoin d’une distraction en ce moment. Tu le sais. Je sais cela. Les développeurs de jeux le savent aussi, et certains d’entre eux ont généreusement décidé de rendre leurs jeux iOS temporairement gratuits pour tous ceux qui recherchent une distraction amusante pour les aider à rester sains tout en se distançant socialement.

Si vous n’avez jamais essayé la série tower defense Kingdom Rush, l’un des premiers favoris de l’App Store pour iOS, vous allez vous régaler. Le développeur Ironhide Studios a fait deux entrées plus anciennes de la série, Kingdom Rush Origins et Kingdom Rush Frontiers à télécharger gratuitement sur iOS et Android jusqu’au “22/23 mars”. (Les jeux sont également disponibles sur PC via Steam, mais n’y sont pas gratuits.) Chaque version de Kingdom Rush est livrée avec ses propres bizarreries – de nouvelles tours à construire et de nouveaux ennemis à éviter – donc si vous creusez une tour de défense, vous devriez avoir vos mains pleines pendant un certain temps.

Le développeur Team Alto a tweeté que ses deux jeux de snowboard populaires, Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey, sont gratuits sur iOS et macOS pour tous ceux qui souhaitent les télécharger cette semaine. (Les jeux sont également disponibles sur Android, où ils étaient déjà gratuits, mais diffusent des publicités.)

En plus d’offrir des jeux gratuits, il existe également quelques studios qui mettent des jeux en vente ou proposent des essais gratuits. Le développeur Vlambeer a baissé le prix de son incroyable trône nucléaire de 90% sur Steam – de 11,99 $ à 1,19 $ – jusqu’à demain, le 19 mars. Si vous cherchez quelque chose de plus épique, Ubisoft prévoit d’organiser un week-end de jeu gratuit pour Assassin’s Creed Odyssey sur PS4, Xbox One et PC du 19 au 22 mars. Ne regardez pas un jeu de cheval gratuit dans la bouche, je dis toujours. Entrez et passez un bon moment.

.