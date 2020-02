Ces jeux portables LCD Tiger pas chers sont de retour

Dans les années 90, nous étions beaucoup moins pointilleux sur les jeux portables. Ceux d’entre nous qui ne pouvaient pas se permettre un Game Boy se contentaient parfaitement de déplacer les pixels gris foncé d’avant en arrière sur les arrière-plans statiques colorés des jeux LCD de Tiger Electronics. Cet automne, Hasbro ravive cette magie avec de nouveaux jeux LCD avec Sonic the Hedgehog, les X-Men, Transformers et The Little Mermaid.

Disponibles en exclusivité chez GameStop pour 14,99 $ chacun cet automne, si la société a si longtemps, les ordinateurs de poche Tiger Electronics de Hasbro sont un quatuor de jeux sous licence conçus avec le matériel Tiger d’origine à l’esprit. Ce que cela signifie, c’est qu’ils sont sacrément basiques. Sonic the Hedgehog 3, par exemple, voit le flou bleu passer d’avant en arrière sur l’écran à travers six étapes d’action passionnantes de quelques minutes. Il dispose d’un bouton «Tails».

X-Men: Project X est cinq étapes de Cyclops combattant des goûts de Juggernaut et Apocalypse. Wolverine donne un coup de main de temps en temps. Si la puissance de Cyclope devient faible, il peut sauter vers le soleil pour se recharger. C’est écrit dans la description officielle.

Une fille avec qui je sortais à la fin des années 80 / début des années 90 m’a fait voir La Petite Sirène avec elle au théâtre huit fois. Elle a acheté la bande originale pour que nous puissions chanter dans la voiture. Je connais chaque chanson et chaque ligne de ce film par cœur, et je ne veux pas. Alors vissez la petite sirène.

Oh, mais c’est intéressant.

Pas seulement Transformers, mais Transformers Generation 2, Hasbro tente en 1992 de revitaliser le marché des robots transformateurs avec des couleurs flashy et des décorations cool. Vous pouvez dire qu’il s’agit de la génération 2, car la bande-annonce d’Optimus Prime indique «Optimus» sur le côté. Ce jeu comprend quatre étapes d’Optimus combattant les Decepticons, aboutissant à une confrontation finale contre Starscream, pour une raison quelconque. Normalement, Starscream est plus un mid-boss.

Garçon-oh-garçon, cela rappelle des souvenirs d’être jeune, insouciant et de dire des choses comme «garçon-oh-garçon». J’ai hâte de les acheter, de les jouer pendant quelques minutes, puis de les mettre dans mon tiroir «oh ouais, cette chose».

Autres ordinateurs de poche rétro

.