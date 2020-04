Ces jeux PS4 coûtent moins de 500 $ MXN et s’amuseront dans votre quarantaine

Les jours de quarantaine peuvent être ennuyeux; cependant, rester à la maison est essentiel pour aplanir la courbe. Pour que vous puissiez le faire et que vous passiez un bon moment, nous recherchons des jeux PlayStation 4 que vous pouvez acheter pour 500 $, avec cela, vous pouvez économiser et passer un bon moment sans avoir à dépenser plus.

Comme dans nos recommandations de jeux pour Xbox One et Nintendo Switch, nous vous présentons des jeux que vous pouvez obtenir au format physique et numérique. Ainsi, vous pouvez choisir le format que vous préférez.

REMARQUE: Veuillez noter que les jeux PlayStation Store sont proposés en dollars. Ainsi, il est possible que certains finissent par vous coûter plus de 500 MXN, surtout si nous tenons compte du taux de change volatil et que nous ne savons pas combien coûte votre banque.

Jeux physiques pour PS4 à moins de 500 $ MXN

En près de 7 ans d’histoire, la PlayStation 4 s’est dotée d’un catalogue robuste avec des jeux exclusifs et d’autres sociétés. Beaucoup d’entre eux sont de grandes expériences et sont déjà disponibles à un bon prix.

Parmi les jeux que nous recommandons, il y a des titres comme Horizon Zero Dawn, qui vient dans son édition complète, qui comprend son expansion. Il existe également des jeux acclamés comme Resident Evil 4; The Last of Us: Remastered and Dishonored 2.

Jeux numériques pour PS4 à moins de 500 $ MXN

Si vous préférez éviter d’avoir à attendre le colis pour arriver chez vous ou que vous aimez le numérique, sachez que le PlayStation Store propose des offres intéressantes. Parmi eux, il y a des jeux qui ont beaucoup appelé dans cette génération comme God of War, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain; DOOM et The Witcher: Wild Hunt.

Gardez à l’esprit que le PlayStation Store propose également de nombreux DLC. Nous pensons donc que certains des packages de contenu suivants peuvent vous intéresser.

Qu’avez-vous pensé de ces offres? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à PlayStation 4.

.