Ces meilleurs jeux Switch sont tombés à 40 $ pour Mario Day

Par James Pickard,

Lundi 9 mars 2020 14:25 GMT

Dans une astucieuse punition de date, Nintendo a déclaré le 10 mars comme Mario Day. C’est ‘MAR 10’ – geddit? C’est un tronçon, bien sûr, mais nous le prendrons si cela signifie des réductions sur certains des meilleurs jeux Switch, des accessoires et plus de Mario Merch.

À l’avant-garde de ce Mario Day, une poignée de jeux Switch mettant en vedette l’un des huit meilleurs garçons doux du jeu sont désormais à 39,99 $. Les quatre jeux en vente sont Super Mario Maker 2, Super Mario Party, Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et Yoshi’s Crafted World. Super Mario Odyssey est mystérieusement absent! Pourtant, ces offres sont disponibles chez tous les grands détaillants, c’est donc à vous de savoir où acheter.

En plus de cela, bien qu’il ne s’agisse pas d’une baisse de prix, Target organise une promotion qui vous donnera une paire gratuite de volants Nintendo Switch Joy-Con lorsque vous achetez Mario Kart 8.

Ailleurs, les célébrations du Mario Day ont également été étendues à une gamme d’accessoires et de produits dérivés. Les produits varient en fonction du détaillant, mais c’est Best Buy où vous trouverez l’offre la plus complète. Il y a des contrôleurs Switch, des étuis et toute une armoire pleine de vêtements à moitié prix. Découvrez la gamme complète ou certains de nos meilleurs choix ci-dessous:

Ce ne sont que quelques-unes des offres de Mario Day que j’ai réussi à retrouver jusqu’à présent. Tout sera disponible jusqu’au 14 mars. Peut-être y en aura-t-il plus demain lorsque la fête commencera correctement. Vous devez supposer que Nintendo fera probablement quelque chose de plus via son magasin. Je serai sûr de mettre à jour la page si quelque chose d’autre est mis en ligne

Vous pouvez nous suivre sur Jelly Deals pour vous assurer que vous êtes le premier à être informé de tout dans le monde des bonnes affaires sur les jeux, la technologie et plus encore. En ce moment, vous pouvez trouver notre regard sur certains produits Animal Crossing, où acheter des amiibo Animal Crossing et quels sont nos choix pour la meilleure carte SD Nintendo Switch.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.