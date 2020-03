Ces merveilleuses illustrations de Pokmon légendaire font rage sur le net

L’artiste et fan Devin Elle Kurtz a partagé son art sur Twitter, éblouissant des milliers d’utilisateurs.

Bien que Greninja soit récemment devenu le Pokmon de 2020 choisi par les utilisateurs, la vérité est queles légendaires sont toujours préféréspar la plupart des joueurs et cela est démontré par la réponse aux illustrations faites par Devin Elle Kurtz.

L’artiste a partagé sur son profil Twitter quelques créations inspirées deLugia, Kyogre, Giratina et Rayquaza, bien qu’il ait été auparavant chargé d’illustrer les trois oiseaux les plus majestueux du jeu vidéo, Moltres, Zapdos et Articuno.

Devin, avec l’utilisateur @DevinElleKurtz, a fait son tweet à l’occasion du Pokmon Day du 27 février, coïncidant avec l’anniversaire du jeu vidéo. La réponse des fans est bientôt arrivée et son art a été partagé plus de 8 400 fois etatteindre près de 30 000 utilisateursdans le réseau social.

Le phénomène est imparable etÉpée Pokmon / Bouclier Pokmon, dernier jeu vidéo de la franchise, a annoncé en début d’année sa carte d’extension, en plus de nouveaux contenus. Une huitième génération qui promet de durer aussi longtemps que le passé, illustré par cette merveille d’images.

