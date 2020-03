Ces nouveaux designs Squishy pourraient être en route vers Fortnite

La saison 2 de Fortnite Chapter 2 est active depuis plusieurs semaines. Le contenu, comme à d’autres occasions, est constamment renouvelé et garde les fans à l’affût des nouvelles tenues en route vers la Battle Royale. Il y a de bonnes nouvelles pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur cette classe d’éléments cosmétiques, car de nombreuses tenues ont récemment été divulguées et même une très spéciale a été examinée.

Grâce à son compte Twitter, le célèbre membre de la communauté des dataminers de Fortnite Lucas7Yoshi a révélé que sa recherche de code avait généré près d’une douzaine de nouvelles tenues. La grande majorité montre que le magasin d’objets est une source. Ce qui est le plus frappant, c’est la version Squishy de Jonesy, Bandolette et Leviathan, dont les têtes se transformeront si le bouclier est levé.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si ces tenues seront disponibles d’une manière spéciale, mais les utilisateurs pensent qu’elles feront partie du pack Squishy Legends. Nous te tiendrons informé.

comme je ne peux pas pour la vie de moi générer des images de rareté pour les séries qui n’ont pas seulement une image, elles reviennent maintenant à la rareté de base s’il n’y a pas d’image d’arrière-plan. (c’était comme 3 lignes de code) d

donc voici les peaux avec un fond non cassé et non transparent pic.twitter.com/GRUOoehnKC

– Lucas7yoshi – Fuites (@ Lucas7yoshi) 17 mars 2020

Au cas où vous l’auriez manqué: Ce seront les 4 prochains nouveaux défis Deadpool.

Voilà comment Travis Scott pouvait être vu dans Fortnite

De plus, l’autre membre du dataminer HYPEX a partagé une image qui montre ce qui semble être la tenue inspirée de l’événement inspiré de Travis Scott, dont nous vous avions déjà parlé.

Quelque chose qui montre l’image est que cette collaboration confirmerait l’alliance avec une marque de chaussures reconnue, mais jusqu’à présent il n’y a rien d’officiel. En fait, la source qui a divulgué cette tenue est inconnue.

Nous vous laissons avec l’image ci-dessous.

C’est PLUS probablement la peau de Travis Scott qui a fui, je demande toujours à la source où je l’ai trouvée .. pic.twitter.com/CZzS6USCdb

– HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) 17 mars 2020

Et vous, que pensez-vous de ces morceaux? Pensez-vous que ces tenues arriveront à Fortnite? Quel design avez-vous le plus aimé? Dites-le nous dans les commentaires.

Parmi les nouveautés qui viennent d’atteindre le titre Battle Royale, il y a les hélicoptères, qui apporteront des mécaniques intéressantes au système de jeu.

Fortnite est disponible sur consoles, PC et mobiles. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source 1, 2

.