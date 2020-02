Ces statistiques montrent pourquoi Mario Kart 9 ne se produira pas jusqu’à la prochaine génération

Mario Kart 8 est l’un des jeux Nintendo les plus réussis de mémoire récente. C’est un succès auprès des consommateurs et des critiques, en tête des ventes de Wii U et Switch de Nintendo. Ce jeu est une mine d’or directe de Wario! Cela fait six ans depuis le premier lancement du jeu sur Wii U, et aucun suivi n’a été fait depuis tout ce temps. Bien sûr, une version mise à jour a été lancée sur Switch en 2017, mais c’est toujours le même jeu de base. Alors, où est Mario Kart 9? Après avoir soigneusement fouillé plusieurs années de statistiques de vente, je suis assez confiant pour dire que cela ne se produira pas avant la prochaine génération.

La domination de Mario Kart 8

La franchise Mario Kart est ce que nous appelons une propriété à feuilles persistantes. Alors que la plupart des jeux ont leurs ventes quelque peu chargées, les titres persistants peuvent continuer à générer des ventes respectables de nombreuses années après leur lancement. Pourtant, ils sont susceptibles d’avoir des ventes plus fortes dans les deux premières années que dans les années suivantes. Ce n’est pas le cas ici. Les dernières statistiques de Nintendo montrent que 2019, la sixième année du jeu sur le marché, a été sa meilleure année. Souhaitez-vous précipiter Mario Kart 9 sur le marché alors que 8 ventes sont toujours en hausse?

Cela soulève donc la question – pourquoi les ventes sont-elles toujours à la hausse? Ma curiosité a été piquée pour la première fois lorsque je cherchais des données sur les ventes des fêtes et que j’ai réalisé que Mario Kart 8 Deluxe avait vendu 3,95 millions au dernier trimestre. Près de quatre millions vendus à son sixième Noël. Je savais que c’était populaire, mais cela me semblait plus élevé que la normale, et cela s’est avéré correct. Nintendo a indiqué qu’ils considèrent leurs jeux mobiles comme des outils de marketing qui attirent les joueurs mobiles vers Switch. Mario Kart Tour pourrait-il être responsable de l’augmentation? J’ai décidé de croquer les chiffres. Voici les performances du jeu au cours de ses trois périodes de vacances sur Switch:

2017: 2,91 millions

2018: 3,31 millions

2019: 3,95 millions

Les statistiques montrent une augmentation des ventes annuelles

Comme le montrent les statistiques, Mario Kart 8 Deluxe est devenu de plus en plus populaire à chaque saison des fêtes. En un coup d’œil, l’augmentation en 2019 ne me semble pas être une anomalie. J’ai donc décidé de chiffrer les chiffres pour les années (civiles) complètes. Dans quelle mesure le jeu s’est-il vendu chaque année et dans quelle mesure la console elle-même s’est-elle vendue chaque année? Voici comment cela se passe, avec les ventes de Mario Kart 8 Deluxe à gauche:

2017: 7,33 millions – Switch vendu 14,86 millions (ratio de 49,3%) en 10 mois

2018: 7,69 millions – Switch vendu 17,41 millions (ratio 44,2%)

2019: 7,94 millions – Switch vendu 20,21 millions (ratio de 39,3%)

Au lieu d’un boost de Mario Kart Tour, il semble que le boost provienne du Switch lui-même. Switch se vend comme des petits pains, et environ 40% des nouveaux propriétaires de Switch choisissent Mario Kart 8 au cours de leur première année. Ce ratio a chuté d’exactement 5% chaque année. Une partie de cette baisse est probablement due au fait que les ménages achètent un deuxième Switch mais n’ont pas besoin d’une deuxième copie du jeu. Bien que le taux d’adoption ait chuté de 5%, Switch lui-même a vu une énorme augmentation des ventes en 2019, et il a fallu Mario Kart 8 pour le trajet.

Mario Kart 9 nouvelle génération?

Si la tendance se maintient à peu près au même rythme, plus d’un nouveau propriétaire de Switch sur trois achètera Mario Kart 8 en 2020 et plus d’un sur quatre l’achètera en 2021. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a récemment indiqué que Switch est à mi-chemin de son cycle de vie. Ce jeu vendra toujours des millions par an jusqu’à ce que la prochaine génération démarre, ou au moins jusqu’à ce que les ventes de Switch chutent de façon drastique. Je suis sûr que Mario Kart 9 finira par arriver, mais il est logique que Nintendo attende un nouveau matériel. Ensuite, il peut devenir le feuillage persistant de la prochaine génération, plutôt que de cannibaliser les ventes de son prédécesseur dans la génération actuelle.

Toutes les statistiques de vente sont gracieusement fournies par le site Web Nintendo Investor Relations.