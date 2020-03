Cesaro et Xavier Woods participent au Charity Stream Tomorrow au profit du fonds COVID-19

Cesaro et Xavier Woods devraient participer à Twitch Live Stream Aid 2020, qui bénéficiera au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’OMS. La WWE a annoncé que les deux stars de la WWE feront partie du flux caritatif de 12 heures, qui collectera des fonds pour le fonds de l’Organisation mondiale de la santé pour lutter contre le nouveau coronavirus.

Le flux comprendra des compétitions de jeux tels que Fortnite et UNO ainsi que des performances musicales et plus encore. Vous pouvez en savoir plus, y compris comment faire un don, ici. L’annonce complète est ci-dessous:

Vous cherchez quelque chose pour occuper votre temps lors de l’éloignement social? Cherchez pas plus loin.

Cesaro et Xavier Woods sont prêts à aider l’effort #stayhome de manière majeure en participant à Twitch Live Stream Aid 2020 de samedi, un flux de charité de 12 heures bénéficiant du Fonds de réponse de solidarité COVID-19 pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), propulsé par la Fondation des Nations Unies.

À partir de 12 h ET / 9 h 00 PT demain, l’événement mettra en vedette certains des plus grands noms du jeu, de la musique et des sports ainsi que plusieurs invités spéciaux. Le flux accueillera des compétitions mettant en vedette «Fortnite» et UNO, ainsi que des performances musicales d’artistes tels que Ellie Goulding, Diplo, Charlie Puth et Jordin Sparks. Les streamers qui sont en direct pendant l’événement ont également une chance d’être impliqués dans la diffusion; balisez votre flux avec la balise «TwitchStreamAid» pour plus de visibilité.

Tous les profits et dons de l’événement seront reversés au Fonds de réponse solidaire COVID-19 pour l’OMS alimenté par la Fondation des Nations Unies. D’autres opportunités de collecte de fonds suivront sur Twitch où la communauté pourra collecter son propre argent pour la cause en hébergeant ses propres streams.