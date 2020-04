C’est ainsi que DOOM Eternal célèbre le lancement de FFVII Remake

DOOM Eternal s’est avéré être un jeu capable de vivre en harmonie avec toutes sortes d’expériences. De Animal Crossing à Final Fantasy VII. C’est vrai, pour célébrer le lancement du remake tant attendu du classique PlayStation 1, Bethesda et id Software ont dévoilé une nouvelle œuvre d’art qui rend hommage à ce jeu.

L’œuvre elle-même est un hommage à l’art clé de FFVII Remake with Cloud et de son épée Buster surplombant la ville de Midgar et la Shinra Electric Power Company. Cependant, dans cette version est le Doom Slayer surplombant les profondeurs de l’enfer alors qu’il brandit son épée, le Creuset.

Félicitations à @finalfantasyvii pour son lancement. # FF7R pic.twitter.com/86iQnsbLTe

– DOOM (@DOOM) 10 avril 2020

Il est admirable que plusieurs entreprises démontrent votre amour pour une œuvre attendue depuis longtemps par le grand public. Sur des thèmes similaires, vous pouvez désormais obtenir un thème PS4 dynamique inspiré de FFVII Remake. De même, ce remake pourrait atteindre PC.

Via: DOOM

