C’est ainsi que le légendaire jeu de tir Id Software a été créé

Nous hallucinons tous avec le décor, les effets visuels ou les détails des scénarios de ce jeu vidéo que nous aimons tant, bien que normalement nous ne disposions pas de beaucoup d’informations sur la façon dont chaque idée a été réalisée. De nombreuses données sont révélées au fil des ans, voire des décennies, mais mieux vaut tard que jamais. Parce que c’est génial d’avoir l’opportunité de rencontrer cesdes détails que nous avions à peine imaginés, et aujourd’hui, avec autant de fans appréciant DOOM Eternal, encore plus. Parce qu’aujourd’hui, l’histoire parle de DOOM.

Nous vous avons récemment montré plusieurs jeux vidéo qui cachent des secrets à la caméra, donc aujourd’hui nous avons décidé de faire de même avec ceuxcuriositéssouvent trouvé dans les tenants et aboutissants techniques des jeux vidéo. Plus précisément,nous nous concentrons sur le mythique DOOM, le premier chapitre d’une franchise avec près de trente ans d’histoire. Et si vous avez un doute quant à l’achat ou non de leur nouveau jeu vidéo, consultez notre revue DOOM Eternal.

Ce que vous appelez l’enfer, il appelle à la maisonLe fusil à plasma est une arme très puissante et nous savons maintenant pourquoi. Et est-ce que id Software était basé sur un autre encore plus puissant: la mitrailleuse Rambo M60! Plus précisément, dans une réplique de jouet. C’est drôle, car les deux armes sont très similaires physiquement, mais dans la pratique, elles sont complètement différentes. L’un des plus redoutés par les démons.

Montagnes dans Doom … et en ChineL’un des niveaux de jeu nous permet d’explorer une tour à la recherche de secrets, et depuis son balcon nous pouvons admirer la beauté du paysage qui se dessine au loin. C’est un véritable environnement: les monts Yangshuo, une municipalité et une ville thermale située dans la région du Guangxi (Chine). Il semble que les démons aiment aussi les jolis endroits.

Vont-ils faire monter le jeu en haut?Doom a offert une quantité impressionnante de détails pour son temps. Mais pas seulement ça; Il a également fait preuve d’une incroyable capacité à s’inspirer et à utiliser des éléments du quotidien pour nous montrer tout ce que nous voyons sur ses scènes. Voyez-vous ces circuits intégrés dans le mur? Eh bien, ce sont de vraies cartes mères photographiées par leurs développeurs.

Les poings d’un mythe de genreLe record de Kevin Cloud en tant que développeur est impressionnant, car l’Américain a travaillé dans divers titres de franchise tels que Wolfenstein, Quake et, bien sûr, Doom. On pourrait dire qu’il a tout donné pour les jeux vidéo. Même son bras, puisque les poings que nous utilisons pour écraser les démons quand nous n’avons pas de munitions sont les siens!

Fusil de chasse jouet, super vrai fusil de chasseComme avec le fusil à plasma et d’autres armes, le fusil de chasse est également basé sur une réplique de jouet. Il s’agit d’un Tootsietoy Dakota auquel les développeurs ont retiré son judas bleu caractéristique. Une arme capable de faire des ravages avec les démons. De plus, le super fusil de chasse a été conçu à partir de zéro, sans être basé sur des jouets.

Patrimoine de l’humanitéL’Unesco a ajouté la ville grecque de Prgamo au patrimoine mondial il y a à peine six ans. Beaucoup plus tôt, en particulier en 1993, id Software a inclus dans la bibliothèque de l’un des niveaux Doom une scène aussi représentative que les peintures murales de l’autel de Prgamo, un monument historique reconstruit au musée de Pergame à Berlin.

Ici tout est utiliséOui, c’est exactement ce que vous pensez: c’est le corps de Kevin Cloud. Le créateur met non seulement son talent, mais son physique au service d’id Software. Une image agrandie de ses bras, de sa jambe et même de sa tête a servi à créer des textures pour certaines surfaces. Certains pourraient voir cela comme un manque de ressources, mais c’est tout à fait une preuve d’ingéniosité.

Un pistolet légendaireTout le monde sait que le Beretta 92FS est l’un des pistolets les plus populaires qui existe, comme nous l’avons vu dans d’innombrables jeux vidéo et films d’action. Commercialisé pour la première fois en 1975 par la firme italienne, il a servi de source d’inspiration à id Software pour créer le pistolet de base du jeu. Bien qu’ils n’aient pas choisi le vrai, mais une réplique de jouet.

