C’est ainsi que les artistes ont réagi après les propos offensants du réalisateur de La Mole

La gestion des relations publiques est essentielle à la réalisation de tout événement et toute situation génératrice de polémique doit être évitée, surtout si vous en êtes l’organisateur. Cependant, l’édition 2020 de La Mole a été impliquée dans le scandale, malgré le fait que la célébration de l’événement ait donné des résultats positifs, après les déclarations publiques faites par le directeur général, Elías Ortiz.

Comme nous le savons, La Mole 2020 a eu lieu il y a quelques jours dans le contexte de l’urgence sanitaire causée par l’épidémie de coronavirus et si l’événement a eu lieu, c’est parce que ce week-end, des mesures de sécurité ont commencé à être appliquées dans notre Pays. Étant donné que la situation est devenue critique dans le monde et qu’il a été suggéré de ne pas voyager, l’un des assistants, le dessinateur de Marvel Mark Brooks, a décidé d’annuler sa participation. L’annonce a été faite, comme le rapporte le Spaghetti Code, lors d’une émission Facebook Live tenue par Elías Ortiz, qui agacé a fait référence à Brooks de cette façon: “Vous ressentez ce courage lorsque vous êtes informé 2 heures après l’événement qui va commencer. Quoi: Oh, je ne vais pas parce que je suis un pédé! “

Par la suite, le directeur général de La Mole a évoqué la peur causée par le virus et les mesures prises par Donald Trump concernant les limitations des vols d’entrée et de sortie vers son pays. Malheureusement, il l’a fait au pluriel et a souligné ceux qui ont peur de la contingence comme des gens “qui viennent de la campagne et dont l’intellect ne peut pas aller plus loin.

Après avoir pris connaissance de cette situation, Mark Brooks a publié une réponse sur son compte Facebook officiel, où il a décrit les expressions d’Ortiz comme inacceptables et a critiqué le fait qu’il ait utilisé ce type de langage et d’attitude devant les fans de La Mole et d’être l’hôte de les invités. De même, il a souligné que la décision d’annuler sa participation à l’événement est due à la crainte d’une fermeture de la frontière qui le laisserait bloqué au Mexique, laissant sa fille seule aux États-Unis:

La position de Mark Brooks a été soutenue par des artistes tels que Mike Mignola, Jill Thompson, Mitch Gerads, Humberto Ramos, Katie Cook, Sam Humphries, Christos Gage, Nick Bradshaw, Laura Martin, Filip Sablik et Adi Granov, qui ont été surpris. pour ce qui s’est passé.

Enfin, après le scandale, les organisateurs de La Mole ont publié une vidéo dans laquelle Elías Ortiz s’est excusé pour ce qui s’est passé et a expliqué le contexte dans lequel il a utilisé des expressions offensantes contre Mark Brooks.

Restez informé, à LEVEL UP.

Source

.