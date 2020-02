C’est ainsi que les commandes des consoles vidéo Microsoft ont évolué à travers l’histoire

Nous passons en revue tous les contrôles qui nous ont accompagnés le long des consoles Xbox au cours des vingt dernières années.

Xbox est avec nous depuis près de deux décennies; Il est venu avec l’intention de s’adresser aux poids lourds de l’industrie et aujourd’hui, nous sommes chaque jour plus proches du lancement de sa quatrième console: Xbox Series X. Dans les bureaux de Microsoft, ils ont toujours été très conservateurs dans la conception de contrôles se réfère, mais si nous sommes clairs sur quelque chose, c’est qu’ils sont toussynonyme de qualité.

Récemment, nous vous avons expliqué comment se déroulaient les lancements de toutes les consoles Xbox.Nous avons donc décidé aujourd’hui de donner un aperçu visuel de l’évolution deles commandes avec lesquelles nous apprécions depuis si longtemps Halo, Fable, Gears of War et Forza Motorsport, entre autres grandes franchises

Xbox – 2001La commande de la première console Microsoft est sans équivoque. Il est arrivé il y a près de vingt ans et a marqué la personnalité de toutes les commandes que depuis nous nous accompagnons sur les consoles Xbox. Son énorme logo situé au centre n’était pas exactement discret et de nombreux utilisateurs considéraient qu’il était plus lourd qu’il ne devrait, mais, en tout cas, c’était une commande assez confortable. Avec lui, nous contrôlons le Master Chief pour la première fois …

Xbox 360-2005Sans oublier sa combinaison de couleurs bleu, rouge, vert et jaune, Microsoft a réussi à concevoir une commande de haute qualité. Disponible en versions filaire et sans fil et compatible PC. Probablement, la traverse était son seul défaut, car elle n’était pas particulièrement résistante ni la plus recommandée pour les jeux de certains genres. De plus, Redmond a choisi de lancer le célèbre kit de charge et de jeu, idéal pour ceux qui ne veulent pas être au courant des batteries.

Xbox One – 2013La commande de la console Microsoft actuelle est l’une des plus populaires de l’histoire du jeu. La qualité de ses matériaux, combinée à l’ergonomie qu’il propose, en font une valeur sûre à la fois sur Xbox One et PC grâce à sa compatibilité avec Windows 10. Microsoft a pleinement réussi en résidant sur certains aspects hérités de son prédécesseur, mais sans rompre le ligne qui rendait la même autre commande très chère aux utilisateurs.

Elite Series – Xbox OneRessemblant au contrôleur de console d’origine, la série Elite et la récente version V2 sont un produit premium conçu pour les utilisateurs les plus exigeants. Son prix est prohibitif pour beaucoup, puisqu’il se situe aux alentours de 170 euros, mais ses possibilités sont infinies pour le jeu compétitif: leviers de tension réglables, batterie capable de tenir 40 heures, allocation des boutons au goût et matériaux de grande qualité.

Kinect – Xbox 360 et Xbox OneCe n’est pas une commande, mais c’est une nouvelle façon de jouer aux titres Microsoft. Arrivé au cours de la dernière partie de la Xbox 360 et à partir de ce moment, a commencé à être inclus dans toutes les consoles avec Kinect Adventures! Trois ans plus tard, Microsoft a opté pour une deuxième version qui figurait dans l’une des premières politiques de la génération actuelle, car la venue en standard avec Xbox One a augmenté son prix jusqu’à 499 euros de lancement. Une expérience intéressante, même si elle n’a jamais fini de s’installer.

