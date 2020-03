C’est ainsi que les créateurs de League of Legends se sont joints à la lutte contre COVID-19

COVID-19, mieux connu sous le nom de coronavirus, continue d’affecter diverses personnes et industries. Heureusement, certaines entreprises ont pris le problème au sérieux et soutiennent de différentes manières afin que son impact soit moindre. L’un d’eux est Riot Games, développeur responsable de League of Legends.

Lors d’une conférence de presse, Eric Garcetti, maire de Los Angeles, a annoncé que Brandon Beck et Marc Merrill, co-fondateurs de Riot Games, avaient fait un don de 1,5 million de dollars pour aider à combattre le coronavirus dans leur état.

Il convient de mentionner que le chiffre attribué par Riot Games provient à la fois de l’entreprise et des donateurs individuels. Autrement dit, 500 000 $ US seront donnés par Riot Games, tandis que Beck et Merrill donneront chacun 500 000 $ US.

«Nous sommes bénis ici à Los Angeles d’avoir des industries qui alimentent non seulement notre ville, mais aussi notre pays et l’économie mondiale. Le jeu en fait partie et l’un des leaders dans ce domaine est Riot Games », a expliqué Garcetti. “Ils sont situés dans cette ville et aujourd’hui, la société et ses propriétaires font don de plus de 800 000 USD à des associations à but non lucratif, dont 200 000 USD pour le hedge fund”, a-t-il expliqué.

À quoi l’argent donné par Riot Games sera-t-il utilisé?

Vous vous demandez probablement à quoi servira tout l’argent donné par Riot Games? Comme expliqué, 400 000 dollars iront à la Los Angeles Food Bank, une organisation à but non lucratif qui fournit de la nourriture aux familles et aux enfants en situation de pauvreté.

D’un autre côté, 200 000 USD seront destinés au fonds de couverture qui aide à couvrir les frais de santé, de garde d’enfants, de nourriture et aide les personnes à faible revenu ou nécessiteuses. Le reste de l’argent sera remis à différentes organisations à but non lucratif à Los Angeles.

Et qu’avez-vous pensé de cet effort de la part de Riot Games? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Riot Games. D’un autre côté, vous trouverez ici toute notre couverture du coronavirus.

Source

.