C’est ainsi que les manettes de jeux vidéo Nintendo ont évolué à travers l’histoire

Nous passons en revue les contrôles qui nous permettent de contrôler Mario, Link et la société depuis plus de trente ans.

Nous portons plusieurs décennies en tenant une commande entre nos mains et l’arrivée de chaque génération apporte généralement avec elle de nouvelles idées, qui ont généralement de nouvelles formes, boutons et fonctionnalités. Alors que Sony a conservé son identité sur tous les modèles DualShock, Nintendo a toujours donné une touche à ses contrôleurs, qui nous ont non seulement laissé des formes et des couleurs multiples, maisde nouvelles façons de jouer. Rectangulaire, circulaire, discret, flashy …

Avec Nintendo Switch en pleine forme, tout indique que nous devrons attendre plusieurs années pour assister à l’arrivée d’une nouvelle machine Nintendo. Malgré cela, son histoire nous a laissé plus d’une demi-douzaine de commandes, parmi lesquelles nous pouvons trouver tout, des designs discrets avec seulement deux boutons, aux doubles contrôleurs avec capteur de mouvement et des possibilités infinies.Nous passons en revue son évolution.

NES – 1985Avec sa forme rectangulaire parfaite et ses deux boutons rouges soulignant son échelle de gris, la télécommande NES originale est une authentique icône de jeu vidéo. Aujourd’hui, sa traverse reste plus fiable que celle de certains contrôleurs modernes. La commande avec laquelle ce 21 février 1986 nous nous sommes mis pour la première fois dans la peau de Link (The Legend of Zelda). Actuellement, vous pouvez en obtenir un, mais il n’est pas compatible avec la console d’origine grâce à la Nintendo Classic Mini.

Super Nintendo – 1990Inspiré de son prédécesseur, mais avec des changements substantiels qui marqueront un avant et un après dans l’évolution des contrôleurs. Envisageons-nous la possibilité de profiter d’un jeu vidéo sans utiliser de déclencheurs L et R? La commande Snes les a implémentés avec deux boutons supplémentaires par rapport à celui de son prédécesseur, car les boutons A / B ont ajouté le X / Y. De plus, la courbure des deux extrémités ressemblait aux formes des commandes modernes.

Nintendo 64-1996Près de vingt-cinq ans plus tard, il y a encore des débats dont le protagoniste est la bonne façon de le tenir. Le design de la manette Nintendo 64 était totalement différent de ce que nous avions vu chez ses prédécesseurs, car il était attaché à des formes sinueuses et à un bâton unique situé dans la zone centrale. Il avait également les boutons C, qui servent de deuxième bâton qui nous rend aujourd’hui si nécessaires. Un contrôleur atypique, mais plein de possibilités.

GameCube – 2001Incontestable en raison de sa couleur violette, le contrôleur GameCube était plus similaire à un contrôleur actuel, bien qu’il conservait des éléments hérités de Nintendo 64. Le levier jaune était l’évolution des boutons C et le bouton Z est devenu un deuxième déclencheur supplémentaire dans la partie en haut à droite. Bien que la disposition des boutons A / B / X / Y n’ait pas convaincu tout le monde, cette commande a toujours été considérée comme très ergonomique et agréable au toucher.

Wii – 2006La Wiimote a été l’une des plus grandes révolutions dont nous nous souvenions dans l’industrie du jeu vidéo. Et c’était une commande qui marquait un avant et un après dans les plans de Nintendo. Nous avons tous créé notre console de boxe et de tennis grâce à Wii Sports, le titre qui a servi à tester les possibilités d’une commande qui est devenue l’histoire du jeu. La combinaison avec le Nunchuk en a fait une commande beaucoup plus polyvalente qu’il n’y paraissait.

Wii U – 2012La “tablette”, comme beaucoup l’appelaient. Bien que ce ne soit pas la première fois que nous voyions un contrôleur avec écran intégré, cette idée ne nous avait jamais offert autant d’options. Wii U n’était pas exactement un succès, mais les fonctions de sa commande nous ont laissé des expériences très enrichissantes telles que le fait de jouer à Xenoblade Chronicles X et de voir la carte entre nos mains ou la possibilité d’éteindre la télévision et de continuer à jouer comme si à partir d’une console Portable sera.

Nintendo Switch – 2017Une fois de plus, Nintendo s’engage sur une commande qui devient l’identité principale de sa machine. Et le Joy-Con nous offre trois modes de jeu différents: couplé à la console, désamarré un dans chaque main et placé dans la poignée officielle pour devenir une commande classique. Grâce au lecteur NFC, au bouton Partager et à des fonctionnalités telles que le gyroscope et l’accéléromètre, les commandes de la Nintendo Switch offrent des possibilités infinies.

