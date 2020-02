C’est ainsi que Sonic le hérisson obtient ses chaussures emblématiques dans le film

Sonic The Movie, la bande qui emmènera Sonic the Hedgehog sur grand écran, fera ses débuts très bientôt. Pour que les fans qui l’attendent puissent en savoir plus sur ce qui les attend dans ce film, Paramount Pictures a sorti un court clip. On y voit la façon dont Sonic obtient ses chaussures rouges emblématiques dans ce film.

Achetez Sonic Mania sur Amazon:

Attention, spoilers mineurs de Sonic The Movie ci-dessous

Il s’agit d’un clip de moins de 30 secondes dans lequel on peut voir que Sonic reçoit ses chaussures rouges de la fille de Tom Wachowski (James Marsden) et Maddie Wachowski (Tika Sumpter). La fille donne les chaussures au hérisson afin que ses pieds ne soient plus blessés dans une scène émotionnelle dans laquelle il semble que Sonic forme un lien plus profond avec la famille qui a ouvert les portes de la Terre.

Il convient de mentionner que, pour le moment, il n’est pas vraiment clair si Sonic est pieds nus avant cette scène. Dans les avancées précédentes, nous avons vu des scènes qui semblaient provenir du début de la bande et qui y figuraient avec des chaussures. Nous verrons si cela signifie que Sonic avait une paire de chaussures de tennis qu’il a perdues ou s’il apparaîtrait pieds nus dans les premières minutes de cette histoire.

Sans plus tarder, nous vous laissons cette vidéo de Sonic La Pelicula:

Qu’avez-vous pensé de la scène? Pensez-vous que ce sera un bon film? Dites-le nous dans les commentaires.

Sonic The Movie sera présenté le 14 février dans les salles de cinéma de différentes parties du monde. Vous pouvez en savoir plus sur cette bande en cliquant ici. D’autre part, nous vous rappelons qu’à Tomatazos, vous pouvez voir les meilleures nouvelles du monde de la télévision et du cinéma.

.