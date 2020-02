C’est ainsi que Sony aidera les jeunes touchés par des incendies en Australie

Les incendies de forêt dévastateurs en Australie ne s’arrêtent pas et à ce jour, ils ont non seulement touché les animaux qui vivent dans la forêt, mais aussi des dizaines de personnes qui vivaient à proximité. L’un des groupes les plus vulnérables est celui des enfants et des jeunes souffrant de troubles de stress post-traumatique. Sony est conscient des problèmes que cela implique chez les personnes concernées, afin d’aider à annoncer une campagne à laquelle vous pouvez vous joindre par le biais de dons.

Sony a dévoilé aujourd’hui une campagne sur Twitch pour lever des fonds pour aider les jeunes en Australie touchés par les récents incendies de forêt dans ce pays. Pour commencer ce mouvement, Sony Foundation Australia, qui est un groupe caritatif soutenu par Sony, fera un don de 200 000 USD. À ce montant sera ajouté ce qui est collecté dans le flux de charité Gaming4Life, qui aura lieu du 1er au 23 février.

Au cours de cet événement, les streamers de la plateforme pourront rejoindre cette campagne en s’inscrivant et en faisant en sorte que leur public soutienne la même cause. En atteignant certains objectifs de collecte, les streamers débloqueront des prix, y compris des produits Sony. Les donateurs participeront également pour gagner des prix en fonction du montant qu’ils donnent. Le jackpot consistera en un séjour au Club Med Holiday, à Bali, province d’Indonésie. Nous vous laissons une liste des prix et le montant d’argent avec lequel ils sont débloqués.

Incitations pour les streamers

100 $ USD – T-shirt édition spéciale de l’événement Gaming4Life 2020.

500 $ USD – Billet pour participer au tirage au sort d’un Sony Action Cam FDR-X3000 et d’un casque antibruit (environ 848 $ USD).

1000 $ – Billet pour participer au tirage au sort d’un Sony HandyCam AX33 et d’un casque qui annule le bruit (environ 1198 $ USD).

1500 $ – Billet pour participer au tirage au sort d’un Sony HandyCam AX53 et d’un casque qui annule le bruit (valeur approximative de 1398 $ USD).

2000 $ – Billet pour participer à la tombola d’un séjour de 7 nuits au Club Med Holiday à Bali.

Incitations pour les donateurs

T-shirt en édition limitée de l’événement Gaming4Life 2020.

Pour chaque don de 100 $ USD, vous pouvez participer à une tombola pour gagner le séjour au Club Medi Holiday pour 7 nuits.

Il a également été annoncé que, dans quelques jours, des invités spéciaux des studios Sony Interactive Entertainment seront présents. Le 14 février, il y aura des créations Media Molecule; le 19, de Naughty Dog; le 20, le président d’Insomniac Games, et le 21, Shuhei Yoshida et Sid Shuman.

Il est également possible de faire un don via le site officiel de Sony Foundation Australia.

Gaming4Life 2020

Que pensez-vous de cette initiative Sony? Allez-vous participer pour aider les jeunes en Australie? Avec quel streamer joindrez-vous la force?

Si vous voulez vous joindre aux efforts pour aider tous ceux qui sont touchés par les incendies de forêt, vous voudrez peut-être connaître d’autres campagnes liées aux jeux vidéo. D’un côté, il y a celui de Bungie et Destiny 2 et de l’autre celui d’Activision et Call of Duty: Modern Warfare (2019). Vous devez savoir qu’un Humble Bundle était également disponible récemment, ce qui vous permettait d’obtenir de nombreux jeux et un support en même temps.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.