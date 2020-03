C’est ainsi que Toei Animation a réagi à la mort de Luis Alfonso Mendoza

Dans la nuit du 29 février, la mort tragique de Luis Alfonso Mendoza, doubleur acteur connu pour ses rôles de Gohan dans Dragon Ball Z, Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory, Daniel Larusso dans Karate Kid et de plus. Face à cet événement tragique, des dizaines d’amis, de fans et de personnalités des médias ont partagé leurs condoléances, et maintenant Toei Animation ils sont également rejoints en dédiant un message émouvant à l’acteur.

À travers Twitter, le compte officiel de Toei Animation Il a partagé ce qui suit:

Rest In Peace Luis Alfonso Mendoza, un merveilleux acteur espagnol qui a prêté sa voix incroyable à de nombreux personnages fantastiques, y compris notre bien-aimé Gohan. Merci Luis pour tout. ? ❤️ pic.twitter.com/I3ZUorLEUq

– Toei Animation (@ToeiAnimation) 2 mars 2020

«Repose en paix Luis Alfonso Mendoza, un incroyable doubleur espagnol qui a prêté sa merveilleuse voix à de nombreux personnages fantastiques, dont notre cher Gohan. Merci pour tout Luis. “

Source: Toei Animation

