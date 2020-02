C’est ainsi que vous créez un contrôleur de conduite de mouvement vraiment merdique en 15 minutes environ

Après la plongée assez profonde du dernier épisode dans le monde des transmissions semi-automatiques Volkswagen, j’ai pensé que cette semaine, il pourrait être amusant de faire des trucs de jeux vidéo de conduite plus anciens et peut-être quelque chose d’un peu plus pratique. Mais rien de trop impliqué, quelque chose que si quelqu’un aimait l’idée, il ou elle pourrait la reproduire en tuant le temps avant de sortir ou quelque chose. Quelque chose de rapide et de sale. Et c’est à peu près ce que j’ai obtenu, avec ce contrôleur de bricolage de conduite vraiment merdique.

Je pensais aux anciens contrôleurs de conduite de jeux vidéo, et plus précisément à l’ancien contrôleur de conduite Atari:

Photo: Wikimedia Commons

Maintenant, il y a quelques choses notables à propos de ce contrôleur de conduite: d’abord, il ne ressemble en rien à un véritable volant ou à une partie d’une voiture, sauf peut-être pour le contrôle du volume radio, et B. il n’a été utilisé que pour un jeu, Indy 500 .

C’était un contrôleur décent, pour ce qu’il était, mais il ressemblait exactement au contrôleur de palette normal et, bien qu’il tourne à 360 ° et qu’il ait un mécanisme interne différent (encodeur rotatif contre potentiomètre), cela ne ressemblait pas beaucoup à la conduite.

De vrais volants étaient installés sur les machines d’arcade depuis les années 1970, et au moins une console domestique, la Colecovision, offrait un véritable complément volant et pédale en tant que contrôleur de pack avec le jeu Turbo.

Pour la plupart des consoles et des ordinateurs des années 1980, cependant, les contrôleurs attendus pour presque tous les jeux, y compris les jeux de conduite, étaient de simples joysticks numériques – juste une collection de cinq interrupteurs marche / arrêt, un pour chaque direction et un bouton d’action.

Celles-ci pourraient être conçues pour fonctionner pour les jeux de conduite, mais ce n’était jamais très réaliste et je n’ai jamais vraiment eu envie de conduire, car nous ne conduisons pas avec de petits joysticks trapus.

Donc, je voulais trouver un moyen d’obtenir une sensation de conduite réelle (ish) tout en utilisant les mêmes entrées de base du joystick numérique.

Je l’avais déjà fait auparavant, sur une vieille Lancia que j’ai convertie pour devenir un contrôleur de conduite grandeur nature pour une installation de musée. Pour cela, j’ai utilisé des interrupteurs au mercure intégrés dans le volant, mais pour cela, je voulais trouver un moyen de le faire avec de la merde que n’importe qui pouvait traîner.

Donc, dans cet esprit, j’ai pris une chose semblable à un volant en plastique et j’ai monté une configuration de type pendule grossière qui vous permettait d’incliner la roue pour faire des virages.

Cela ne pourrait vraiment pas être plus simple: j’ai connecté un “bob” métallique pondéré via un fil à la broche GROUND de la prise du contrôleur Atari (le même connecteur a été utilisé sur la majorité des ordinateurs domestiques des années 1980, donc cela fonctionnera sur un Commodore ou un MSX ou une Sega ou un tas d’autres trucs), puis j’ai connecté deux autres fils aux broches GAUCHE et DROITE.

Ainsi, lorsque vous inclinez la roue, le bob pendant se penchera sur le côté, établissant un contact avec le fil / contact GAUCHE ou DROIT, envoyant ce signal à la console et, espérons-le, tournant votre petite voiture pixélisée.

Maintenant, j’ai jeté les miens assez rapidement et mes connexions n’étaient pas excellentes, donc le contact entre le bob GROUND et les contacts directionnels était au mieux inégal.

Mais je pense que si vous preniez le temps de bien faire les choses, vous pourriez avoir un contrôleur de conduite numérique qui simulait au moins la sensation d’une roue analogique.

Peut-être que l’un d’entre vous voudra essayer cela vraiment? Si vous le faites, veuillez envoyer des photos ou des vidéos afin que je puisse être ravi! Parce que, comme vous le savez, j’adore cette merde.

