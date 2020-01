C’est ce qui arrivera sur Nintendo Switch au cours des prochains mois

Les derniers résultats financiers rendus publics par Nintendo ils parlent du bon moment de l’entreprise en général et de Nintendo Switch en particulier. L’une des clés est sans aucun doute de continuer à fournir à la console un catalogue attrayant à la fois de jeux tiers et de ceux publiés par Nintendo elle-même. Par conséquent, avec les résultats financiers, un calendrier avec ce qui est à venir pour la console hybride.

En ce qui concerne les jeux First Party, nous trouvons des titres imminents tels que le remake de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team pour Nintendo Switch qui sortira l’hybride le 6 mars ou des jeux déjà dans le catalogue tels que Tokyo Mirage Sessions # FE Encore ou la dernière version de l’entraînement cérébral du Dr Kawashima. Bien sûr, la liste apparaît Animal Crossing: New Horizons, daté du 20 mars mais c’est là que se termine l’information. Bravement par défaut II ou Xenoblade Chronicles Definitive Edition ils partiront, selon ce calendrier, tout au long de l’année mais toujours sans date. Aussi sans déterminer les poids lourds apparaissent comme prévu Bayonetta 3, Metroid Prime 4 ou la suite de La légende de Zelda: le souffle de la nature.

Sans dates précises, nous pouvons également voir ce qui est prévu pour atteindre la console par le reste des études, toujours avec les informations qui sont Rendez-vous le 30 janvier. Comme dans le cas précédent, certains sont déjà disponibles sur la console comme The Witcher Tales: Thronebreaker et d’autres arrivent en tant que Dark Crystal: Age of Resistance Tactics. Il existe également des différences entre les jeux lancés dans la région japonaise par rapport à ceux qui atteindront États-Unis ou Europe. C’est le cas de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikes qui est déjà dans l’eShop japonais sans nouvelles de son arrivée possible dans l’ouest ou Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Route vers Boruto, qui ne sont pas répertoriés, jusqu’à présent, en dehors des terres japonaises. Dans le cas de Naruto, il attire l’attention alors qu’il est déjà connu que nous l’aurons dans l’Ouest en avril prochain.

Cependant, comme cela a déjà été précisé, ce sont des titres connus aujourd’hui et les dates et les régions de lancement peuvent être sujettes à changement.

