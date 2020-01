C’est la journée nationale du chapeau! Achetez un chapeau!

Style GirlfriendStyle Girlfriend est la destination incontournable pour les gars qui recherchent non seulement des conseils de mode, mais aussi des conseils, des astuces et des raccourcis sur le mode de vie – le tout du point de vue d’une équipe éditoriale féminine et amicale. Chaque semaine, l’équipe SG rassemblera les vêtements, les produits de soins et plus d’hommes auront besoin de vivre leur vie la plus élégante.

Je pense généralement que National [Blank] Les jours sont stupides, mais je ferai une exception pour la Journée nationale du chapeau, désormais célébrée dans l’année de notre seigneur 2020 le 15 janvier. Financé par Big Beanie, sans aucun doute, les … vacances (?!) Présentent une opportunité utile pour mettre en valeur tous les superbes couvre-chefs que vous pourriez porter. Parce que, vrai parler, l’univers du chapeau entier a trop longtemps été pris avec les gars.

Et je comprends. Au début, vous avez vu Justin Timberlake dans son ère post-NSYNC / Justified portant quelque chose bordé d’une plume sur le côté qui avait l’air si lisse, en pensant à vous-même: “Je peux retirer ça!” Réalisé: «Non, je ne peux absolument pas!» Et je suis retourné à vos chapeaux de baseball.

Mais ce sont les années folles! Nous sommes plus vieux et plus sages maintenant.

Alors ci-dessous, découvrez quatre styles de chapeaux approuvés par #SG pour vous sortir de votre ornière de casquette de baseball:

FEUTRE

Lorsque vous repensez aux efforts inspirés par votre groupe de garçons pour les chapeaux à la mode, vous pensez probablement au fedora (et maudissez les photos Facebook marquées à ce jour!). En fait, vous portiez plus probablement un chapeau trilby.

Maintenant, connaître la différence entre un trilby et un fedora, c’est un peu comme connaître la différence entre un blucher et une chaussure habillée oxford… cela signifie que vous êtes beaucoup plus investi dans la mode masculine que la plupart d’entre nous (y compris moi).

Mais puisque nous sommes ici: le fedora est porté en avant sur votre tête et a un bord plus large qui est souvent plat et droit autour. Les chapeaux trilby, d’autre part, ont des bords plus étroits et sont perchés plus loin en arrière sur la tête.

Personnellement, j’aime vraiment un gars dans un fedora, tant qu’il est fait de matériaux robustes et s’adapte bien. L’ambiance est très “frère Hemsworth atterrissant à LAX sur un non-stop de Sydney.”

Il est également très fonctionnel, avec le large bord fournissant une couverture utile les jours ensoleillés. Portez-la avec une veste camionneur et un pantalon en velours côtelé en hiver, et plus tard en été avec un t-shirt à poche blanc et un pantalon chino à revers décontracté.

CHAPEAU DE PAPA

Pensez à un chapeau de papa comme une casquette de baseball qui est allé à Parsons. Dépourvu d’allégeance d’équipe, ce couvre-chef est tout au sujet de FASHUN. Je veux dire, c’est aussi pour vous empêcher de plisser les yeux à l’extérieur, mais surtout nous parlons de tendance.

N’ayez pas peur de devenir un peu effronté, comme avec le chapeau “bébé” ci-dessous. Ou, optez pour un style dans une couleur non sportive, comme le chapeau rose millénaire. Bien aussi? Repping une marque que vous n’avez pas portée depuis le collège (pensez: Tommy Hilfiger, Nautica, et plus).

Portez le vôtre comme vous le feriez avec n’importe quelle casquette de baseball, duh, et attendez pour détourner modestement les compliments «Ooh j’adore votre chapeau» qui ne manqueront pas de rouler.

BUCKET HAT

Lorsque le parrain des quatre enfants de LL Cool J, le chapeau de seau, est revenu à la mode, je dois admettre que notre équipe était méfiante. Au mieux. L’esthétique est si spécifique qu’il est facile de donner l’impression que vous portez un costume d’Halloween ou que vous vous appropriez une culture qui n’est pas la vôtre (ou les deux).

Cela dit, le chapeau seau est vraiment confortable! Et facile à porter avec des tenues décontractées! Si vous êtes curieux de le ramener dans votre répertoire de garde-robe, je vous conseillerais de sauter les années 90, les styles Kangol-esque. Optez pour une couleur neutre, voire un motif camouflage, pour un effet plus «safari urbain».

BEANIE

J’ai gardé ça pour la fin car c’est probablement la vente la plus facile, et vous savez, toute cette saisie me fatigue. Même s’il fait 60 degrés à New York cette semaine, c’est encore l’hiver! Et ce sera l’hiver encore plusieurs mois! Si vous n’avez pas amélioré votre bonnet pour temps froid depuis le lycée, il n’y a pas de meilleur moment. Vous pouvez trouver de nombreux accessoires d’hiver déjà en vente, et vous en tirerez toujours quelques kilomètres avant la dernière fonte des neiges.

