C’est la raison pour laquelle il n’y a plus de jeux dans Google Stadia

Bien que Google Stadia soit en train de devenir l’une des plus grandes plates-formes de l’industrie et de mener une nouvelle tendance, la réalité est assez loin de cette idée. L’une des raisons de cet échec est le manque de jeux, et il semble que la raison pour laquelle la bibliothèque de logiciels Stadia est si petite est parce que Google n’est pas disposé à dépenser de l’argent pour obtenir plus de jeux sur la plate-forme.

Selon un rapport de Business Insider, de nombreux développeurs ont expliqué que l’une des principales raisons les sociétés indépendantes sont restées loin de Stadia est le manque d’incitations financières de Google. Un dirigeant d’entreprise a décrit le montant d’argent que Google leur offrait comme «si bas» que cela n’en valait même pas la peine.

Un développeur a commenté:

«Ce n’était pas seulement une question financière. À la fin de la journée, je pose la question: «Pourquoi ferais-je cela?» Et il n’y avait aucune raison positive d’aller de l’avant. Il n’y avait vraiment rien que je voulais que nous entrions par la porte, sauf être le premier sur la plate-forme. »

Soi-disant, Google prévoit de lancer 100 jeux cette année sur Stadia. De même, l’une des principales préoccupations des développeurs est que L’entreprise quitte ce stade de la même manière qu’elle l’a fait avec d’autres projets.

En parlant de Stadia, quatre nouveaux jeux ont rejoint cette plateforme. De la même manière, vous pouvez déjà profiter de ce service sur plus de téléphones portables.

Via: Business Insider

