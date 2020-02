C’est la vision de Xbox de l’avenir de l’industrie, selon Phil Spencer

Il semble y avoir quelques doutes quant à l’avenir de cette industrie. Certains spécialistes soulignent que la diffusion en continu devrait être la priorité, tandis que d’autres estiment que les consoles resteront en vigueur pendant encore de nombreuses années. Dans le cas de Phil Spencer, directeur de Xbox, pense que les deux perspectives seront tout aussi importantes.

Récemment, Spencer a été interviewé dans le podcast Notebook de Game Maker, où il a parlé de ce que cette industrie réserve à l’avenir, en particulier Xbox. Quant aux consoles de jeux vidéo, le réalisateur Xbox estime qu’au moins, il reste encore une décennie au plus fort des jeux sur une console de salon.

«Je pense qu’atteindre un monde où vous n’avez pas besoin d’avoir un appareil pour jouer à des jeux spécifiques aide l’industrie. Cela ne signifie pas que posséder un appareil ne fait pas partie de mon expérience. Je pense que j’aurai une console de jeu connectée à mon téléviseur pour la prochaine décennie. La meilleure façon de jouer sur mon téléviseur est d’avoir l’appareil local, de le télécharger et de le lire, mais parfois je ne serai pas devant mon téléviseur, parfois je ne suis pas devant un appareil qui a une capacité native de jouer. C’est notre pari sur le cloud. »

Cependant, Phil Spencer pense également que le moment viendra où nous pourrons jouer n’importe où et à tout moment, sans être limité à un espace ou une console spécifique. De cette façon, PlayStation, Xbox, Nvidia et Google proposeront des jeux vidéo au plus large public possible, bien que cela ne signifie pas que vous devez vous passer d’un appareil ou même d’une console haute capacité.

«Nous allons nous retrouver avec beaucoup de choses différentes sous nos téléviseurs. Je pense qu’il y aura beaucoup de consoles qui n’auront pas de lecteur de disque, de plus, elles n’ont même pas de périphérique de stockage local. Il essaiera de transmettre ce signal à la télévision. Je pense que nous verrons également plus de choses haut de gamme. Si je pense à la vidéo et à la musique, les services Streming ont diffusé ce type de média sur tous les appareils qui m’entourent. Maintenant, j’ai bien plus de façons de regarder la télévision. La même chose avec la musique. Je pense que les jeux vont prendre une direction similaire. »

De même, il est important de considérer les différentes façons de monétiser les expériences et la façon de jouer à l’avenir. C’est quelque chose que Microsoft a commencé à expérimenter avec des services comme Xbox Game Pass et Project xCloud.

«Notre point de vue, comme Xbox et Microsoft, est qu’il n’y a pas de modèle commercial pour les gouverner tous. En fait, nous pensons qu’il est sain non seulement pour notre industrie du point de vue de la monétisation, mais aussi d’un point de vue créatif, si plusieurs modèles d’affaires fonctionnent. Je pense que pour nous, en tant qu’industrie, nous devons adopter la compétence de monétisation parce que je pense que cela conduit à la meilleure créativité. »

En parlant de Xbox, ce sont les spécifications et certaines des fonctionnalités de la Xbox Series X. De même, vous pouvez consulter notre podcast cette semaine ici, où nous parlons de cette console.

Via: le carnet de notes de Game Maker

.