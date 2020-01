C’est le coup de pouce que Half-Life: Alyx a donné aux ventes de Valve Index

Nul doute que l’annonce du retour de Half-Life a rendu les fans fous et bien que ce ne soit pas le troisième opus attendu et presque mythique, l’accueil que Half-Life a eu: Alyx était bon malgré la nécessité du combo PC et de l’appareil VR. En ce sens, on sait que la divulgation du titre a dopé les ventes de Valve Index, mais c’est jusqu’à présent que des données concrètes ont été révélées.

Après qu’il a été confirmé que les attentes pour Half-Life: Alyx étaient telles que le dispositif VR Index était vendu sur la plupart des marchés où il est en vente, il n’y avait pas de données, mais un rapport de la firme SuperData XR chargé de clarifier l’image. Selon les informations, le dispositif de réalité virtuelle Valve Index a connu une augmentation de plus du double de ses ventes au cours du dernier trimestre car depuis ses débuts en juin et avant le début du quatrième trimestre 2019, il n’avait vendu que 46 mille unités , mais après l’annonce de Half-Life: les ventes d’Alyx ont grimpé en flèche et terminé l’année avec 149 000 unités vendues.

En outre, le rapport indique que les bonnes ventes de Valve Index n’ont pas été suffisantes pour frapper le marché, car il a été dépassé par Oculus Quest et PlayStation VR, un appareil de réalité virtuelle qui reste l’un des plus réussis.

Half-Life: Alyx devrait faire ses débuts en mars de cette année. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le retour de la populaire franchise PC.

