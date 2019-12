C'est le meilleur look que nous ayons du nouveau Dualshock 5

Le Playstation 5 Il sera disponible au cours du dernier trimestre 2020, juste à temps pour profiter des soldes de la période des fêtes. Alors que Sony a déjà révélé certaines fonctionnalités et spécifications de sa console, nous devons encore découvrir plus d'informations. Les joueurs sont intéressés à connaître le prix, le catalogue des jeux de lancement et le conception, y compris la commande qui l'accompagnera.

Heureusement, l'hypothèse Dualshock 5 Il est déjà apparu récemment dans certains brevets de la société, et ses illustrations ont servi à élaborer certains rend avec beaucoup de détails. L'artiste italien Giuseppe Spinelli, en collaboration avec le portail Let's Go Digital, reconnu pour avoir révélé des brevets de divers fabricants de l'industrie technologique, a créé le meilleur aspect que nous ayons de la commande jusqu'à présent.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, l'apparence est assez similaire à celle de Dualshock 4. Oui, vous pouvez voir quelques changements importants, tels que adieu la lumière LED situé au sommet ou l'intégration de Port USB-C. De plus, les dimensions semblent avoir augmenté afin d'améliorer son ergonomie, qui au moins dans la génération actuelle était à l'origine du contrôle de la Xbox One.

Pour sa part, le pavé tactile a également légèrement augmenté sa taille. Dans la région inférieure, il y a un nouveau composant dont le fonctionnement n'a pas été expliqué dans le brevet; Ce pourrait être un microphone. En ce qui concerne les déclencheurs, ils semblent être un peu plus gros. Il est important de mentionner que les changements dans la conception finale de la commande ne sont pas exclus, il est donc préférable d'attendre l'annonce officielle.

Bien que l'aspect que nous verrons sur le marché soit inconnu, Sony a révélé certains détails de sa commande en octobre dernier. Tout d'abord, le Dualshock 5 aura une nouvelle moteur haptique En remplacement de la vibration traditionnelle, il promet d'offrir une large gamme de réponses pour améliorer l'expérience de jeu. De même, le déclencheurs réglables; Sa résistance peut être modifiée par les développeurs en fonction des besoins de chaque jeu.

👇 Plus en hypertexte