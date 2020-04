C’est le prix de LEGO x Super Mario au Mexique

Par Sebastian Quiroz

L’une des plus grandes célébrations de Nintendo pour le 35e anniversaire de Super Mario Bros., c’est une collaboration avec LEGO pour créer un ensemble de pièces interactives inspirées par le plombier le plus célèbre du monde. Ce produit sera disponible le 1er août 2020 dans le monde entier, y compris au Mexique et Ici, nous vous disons quel est le prix de cet ensemble de pièces dans notre pays.

Le LEGO x Super Mario coûtera 1199 $ pesos mexicains. Pour le moment, le seul ensemble disponible dans notre pays est celui de base, celui qui vient avec une pièce spéciale Mario. Voici la description proposée par le site LEGO Mexique concernant ce produit:

«Les enfants peuvent faire équipe avec leur personnage préféré dans le monde réel avec le Starter Pack: Adventures with Mario LEGO® Super Mario ™ (71360). L’ensemble comprend une figurine LEGO Mario ™ qui émet des réponses et des expressions immédiates à travers les écrans LCD et le haut-parleur. Les joueurs gagnent des pièces virtuelles pour déplacer LEGO Mario du pipeline de départ au fanion à travers les platines et marcher sur les nuages, en utilisant le bloc? et mener des super batailles contre les figurines Bowsy et Goomba. Réorganisez les briques pour créer de nouveaux niveaux à battre. »

En tout, l’ensemble initial comprend 231 pièces, où Mario, un Goomba et Bowser Jr se démarquent. Les joueurs ont la possibilité de construire différents niveaux avec les outils à leur disposition. Pour le moment, on ne sait pas quand les autres ensembles seront disponibles dans notre pays.

Si vous voulez en savoir plus sur les autres ensembles de LEGO x Super Mario, nous vous en dirons plus ici. De même, cette vidéo vous montre comment fonctionne la pièce spéciale de Mario.

