C’est le titre du prochain film Jurassic World!

Commencez à tirer pour Jurassic World 3! Votre directeur, Colin Trevorrow, partagé dans Twitter Une nouvelle photo de l’ensemble d’enregistrement. L’image en question révèle que son titre officiel sera Jurassic World: Dominion et ce sera une suite directe de Jurassic World et Jurassic World: Fallen Kingdom.

Ce long métrage présentera le retour de Bryce Dallas Howard et Chris Pratt dans leurs rôles d’origine, mais ils seront également rejoints par le casting de Jurassic Park, en particulier Sam Neil, Laura Dern et Jeff Goldblum, cependant, Pratt attendez-vous à ce que «tout le monde» revienne:

«Je ne peux rien vous dire, mais je vais vous dire que cela vous épatera. Ce sera notre plus grand et meilleur film à ce jour. Ils ne gardent rien et ils ramènent tout le monde … Oui, j’ai dû garder ce secret pendant longtemps. Je suis un gardien de secret professionnel dans ces films. “

Premier jour # JurassicWorld pic.twitter.com/UnQIUFwJ3t

– Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 25 février 2020

Jurassic World: Dominion arrivera dans les salles le 11 juin 2021.

Source: Colin Trevorrow

