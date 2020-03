C’est officiel, Horizon Zero Dawn arrivera sur PC cette année!

Les rumeurs se sont avérées vraies. Aujourd’hui, PlayStation a confirmé que le succès du titre Guerrilla pour PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, cessera d’être une console Sony exclusive et arrivera sur PC pendant la saison estivale de cette année. La version qui sera disponible est l’édition complète, qui propose le DLC The Frozen Wildlands et quelques agrégats.

Le président de PlayStation Worldwide Studios, Hermen Hulst, a révélé ces informations lors d’une interview avec PlayStation Blog. Hulst n’exclut pas l’idée que davantage de jeux de première partie arrivent sur PC, mais dit qu’il n’est pas prévu de lancer des versions PC des jeux PlayStation en même temps que sa console.

«Je pense qu’il est important que nous restions ouverts à de nouvelles idées sur la façon d’introduire plus de gens sur PlayStation et de montrer aux gens ce qui leur manque.

Et peut-être que pour se calmer un peu, le lancement d’un titre AAA pour PC ne signifie pas nécessairement que tous les jeux atteindront désormais le PC. À mon avis, Horizon Zero Dawn s’intègre parfaitement dans ce cas particulier. Nous n’avons pas de plans pour le jour et la date [lanzamientos de PC], et nous restons à 100% engagés dans le matériel dédié. »

Bien que Hulst n’ait pas révélé d’informations spécifiques sur les projets qu’ils ont à la porte de la PlayStation 5 et à l’avenir, il a déclaré que Ils continueront d’expérimenter avec des jeux solo, qui se sont avérés très réussis sur PS4.

«Nous sommes très attachés au matériel dédié, comme nous l’étions auparavant. Nous continuerons de le faire. Et nous sommes très attachés aux exclusivités de qualité. Et à des jeux narratifs forts pour un seul joueur.

En même temps, nous serons très ouverts à l’expérimentation, aux nouvelles idées. Il suffit de tester les choses pour voir ce qui fonctionne. Je pense que c’est aussi une grande partie de l’ADN de Worldwide Studios. »

Horizon Zero Dawn Complete Edition arrivera sur PC, via Steam, à un moment d’été cette année.

