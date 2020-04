C’est officiel, il y aura une édition spéciale Xbox One X de Cyberpunk 2077

Par Sebastian Quiroz

17/04/2020 14:26

Nous vous avons récemment parlé de la fuite d’un contrôleur Cyberpunk 2077 édition spéciale Xbox One. Eh bien, aujourd’hui, Xbox a révélé que non seulement ce contrôleur est une réalité, mais que Une édition spéciale Xbox One X du jeu CD Projekt Red sera disponible à partir de juin 2020.

Cette console édition spéciale brille dans le noir, a des gravures laser, lumière led et panneaux personnalisés basés sur Cyberpunk 2077. De même, la conception de cette manette sans fil est bicolore et est inspirée du “personnage cyberpunk culte Johnny Silverhand”, qui dans le titre sera joué par Keanu Reeves.

Cette console sera de 1 To et sera accompagnée du contrôle Cyberpunk 2077. Pour le moment on ne sait pas exactement quand cette console sera disponible, nous n’avons qu’une seule vente de lancement en juin 2020. Vous pouvez en savoir plus sur le contrôle d’édition spéciale ici. De même, la Coalition a fait don de 200 Xbox One X pour les enfants des hôpitaux.

Via: Xbox

