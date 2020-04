C’est officiel! Prix ​​confirmé, date de sortie et ensembles initiaux de LEGO Super Mario

Les précommandes pour ces ensembles LEGO commencent aujourd’hui, il y aura une application gratuite pour compléter l’expérience.

Il y a quelques jours, quelques données sur le lancement des ensembles deLegoinspiré par la sérieSuper Mario Bros.deNintendoLe groupe LEGO a officialisé tous les détails du produit. Comme indiqué par la fuite, ce sera le1er aoutque ces jouets atteignent les magasins, bien que les prix que la fuite avait révélés étaient incorrects.

Un ensemble de base et deux extensions seront disponibles à la vente le 1er août.Selon le communiqué officiel,il y aura un ensemble de baseappeléMario Starter Courseà mettre en vente par59,99 euros / dollars. Cet ensembleil faudra jouer avec de futures extensionseh bien, rappelez-vous, il s’agitjouets interactifsdans lequel la figure de Mario peutcollecter des pièces virtuelles sur des niveaux physiquescréé avec des blocs LEGO. Ce chiffre, inclus dans le jeu de cours Mario Starter, aIndicateurs LCD sur vos yeux et votre abdomenpour les différentes interactions provoquées par les mouvements et par le contact avecsept blocs d’actioninclus dans le package.

En plus de cet ensemble initial, une journée de lancement sera disponibledeux ensembles d’extension:Ensemble d’extension Power Slide de PiranhayEnsemble d’extension de bataille du boss du château de Bowser. Ces extensions coûteront29,99 euros / dollarset de99,99 euros / dollarsrespectivement et, comme son nom l’indique, offrira aux joueursnouveaux blocs interactifs qui peuvent être combinés avec l’ensemble initialpour créer vos propres niveaux physiques.

La déclaration annonce également que des travaux sont en coursapplication gratuitepour les appareils mobiles qui permettront aux joueursenregistrez vos scoreset les motivera àreconstruisez vos niveauxen incluant des manuels et des instructions numériques facilement accessibles.

Lepré-réservationsde ces ensembles LEGO Super Mario sont déjà disponibles dans divers territoires.

En savoir plus sur: Super Mario, LEGO et LEGO Super Mario.

.