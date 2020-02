C’est tout ce qui arrivera à Netflix en mars 2020

Allez vous préparer à dire au revoir à février et bienvenue en mars. Au cours du troisième mois de l’année, Netflix nous réserve quelques surprises. La troisième saison de Castlevania entrera enfin en service. D’autres cassettes Studio Ghibli seront disponibles sur la plateforme de streaming. La deuxième saison tant attendue d’Ugly Delicious arrivera enfin. Et bien d’autres films et séries seront à portée de main.

Séries:

–Heartland: Saison 13 (03/01/2020)

–Velvet Collection: Saison 3 (03/01/2020)

–The Protector: Saison 3 (03/06/2020)

–Paradise PD: Partie 2 (03/06/2020)

–On My Block: Saison 3 (03/11/2020)

–Le Cercle: Brésil (03/11/2020)

–Bloodride (13/03/2020)

–Elite: Saison 3 (13/03/2020)

–Les meurtres de Valhala (13/03/2020)

–Sentez-vous bien (19/03/2020)

–Rétame (20/03/2020)

–Madam C.J. Walker: une femme faite elle-même (20/03/2020)

–Lettre au roi (20/03/2020)

–Brooklyn Nine-Nine: Saison 6 (22/03/2020)

–Black Lightning: Saison 3 (26/03/2020)

–Quelques orthodoxes (26/03/2020)

–De la ferraille aux carrazos: Saison 2 (27/03/2020)

–Ozark: Saison 3 (27/03/2020)

–Un jeu de chevalier (à venir bientôt)

–Le Seigneur des cieux: Saisons 1-6 (à venir bientôt)

Films:

–Le Seigneur des anneaux: les deux tours (03/01/2020)

– Attrape-moi si tu peux (03/01/2020)

–De mon ciel (03/01/2020)

–Le rapport Pelican (03/01/2020)

–La vérité brute (03/01/2020)

–Jusqu’à ce que la mort les rassemble (03/01/2020)

–Le silence de la ville blanche (03/06/2020)

–Spenser: confidentiel (03/06/2020)

–Sitara: Laissez enfin les filles rêver (03/08/2020)

–La légende de Rick, le Blanc (03/11/2020)

–Filles perdues (13/03/2020)

–Le trou (20/03/2020)

–The Hunger Games: Catching Fire (20/03/2020)

–The Hunger Games: Mockingjay (Partie 1) (20/03/2020)

–Les jeux de la faim: Mockingjay (partie 2) (20/03/2020)

–Los Rodríguez et l’au-delà (22/03/2020)

–Accueil (25/03/2020)

–La marque du diable (27/03/2020)

–Cata amer (27/03/2020)

–La marque du diable (27/03/2020)

Documentaires et spéciaux:

–Taylor Tomlinson: crise du quart de vie (03/03/2020)

–Lil Peep: Tout le monde (03/04/2020)

–Ugly Delicious: Saison 2 (3/6/2020)

–Dirty Money: Saison 2 (03/11/2020)

–Bert Kreischer: Hey Big Boy (17/03/2020)

–Fangio: l’homme qui a dompté les machines (20/03/2020)

–Tiger King: Minisérie (20/03/2020)

–Camp extraordinaire (25/03/2020)

Animes:

– Le voyage de Chihiro (03/01/2020)

–Princesse Mononoke (03/01/2020)

–L’histoire de la princesse Kaguya (03/01/2020)

–Arrietty et le monde des petits (03/01/2020)

–Nausicaä de la vallée du vent (03/01/2020)

–Mes voisins du Yamada (03/01/2020)

–Le retour du chat (03/01/2020)

–Castlevania: Saison 3 (03/05/2020)

–Sol Levante (23/03/2020)

–7 GRAINES: Partie 2 (26/03/2020)

Séries et films pour enfants:

–DC Super Hero Girls (03/01/2020)

–Tut Tut Cory Bólidos: Saison 2 (03/01/2020)

–Le petit Bheem: Fête des couleurs (03/05/2020)

–Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler? (03/10/2020)

–Un patron en couches: Retour aux affaires – Saison 3 (16/03/2020)

–Shaun, l’agneau: Aventures dans Mossy Bottom (17/03/2020)

–Greenhouse Academy: Saison 4 (20/03/2020)

–Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon (27/03/2020)

–PJ Masks: Heroes in Pyjamas (28/03/2020)

Via: Netflix

.