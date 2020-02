C’est trop facile pour une seule personne de revoir Bomb A Game sur Metacritic

Image: TurtleBlaze

Plus tôt cette semaine, les membres du studio de jeu pour trois personnes TurtleBlaze ont découvert que leur nouveau jeu, Kunai, avait été inondé de ce qu’ils prétendent être de faux scores négatifs. Le score de l’utilisateur du jeu sur Metacritic est passé d’un fort 8,1 à un atroce 1,7, arborant une boîte rouge vif à la vue de tous.

“Nous avons été critiqués”, ont écrit les développeurs de TurtleBlaze dans un article publié en milieu de semaine sur le site de développement Gamasutra. C’était la dernière d’une série de campagnes similaires contre les développeurs AAA et indépendants.

Bien que le problème ait été corrigé depuis – Kunai est de retour à un score plus raisonnable de 7,7 – cela a poussé le score utilisateur global de leur jeu à des niveaux abyssaux et il a montré une fois de plus à quel point il est facile de manipuler les avis des utilisateurs pour jouer avec les créateurs de jeux.

Kunai est un petit jeu de plateforme d’action soigné sur une tablette informatique avec des compétences ninja qui est arrivée sur Switch et PC le 6 février. C’est le deuxième jeu de TurtleBlaze, et en tant que tel, ils gardaient un œil attentif sur les critiques dans les semaines suivant son lancement. Le 17, ils ont vu que le score de l’utilisateur avait coulé.

Le «bombardement de critiques», ou l’acte de soumettre sans relâche des notes de critiques négatives à des agrégats comme Metacritic afin de faire baisser la note globale des utilisateurs, se produit pour diverses raisons. Cela peut arriver naturellement, comme lorsque les fans de Warcraft 3 ont exprimé leur mécontentement avec le récent remasterisé Reforged en masse, ou malicieusement, comme Borderlands 3 décimé par des scores négatifs sur Steam en raison de son exclusivité Epic Games Store chronométrée. Dans le cas de Kunai, une chute si abrupte en peu de temps a signifié aux développeurs que quelque chose d’anormal était en cours.

Après avoir parcouru Internet, les développeurs sont tombés sur un article de Reddit maintenant supprimé qui suggérait que l’attentat à la bombe contre Kunai était à la fois frauduleux et mené par une seule personne qui semblait avoir également fait cela dans un autre jeu.

TurtleBlaze dit qu’ils ont réalisé à quel point il est facile de falsifier les scores des critiques sur Metacritic en enquêtant personnellement sur le problème. Contrairement à Steam, qui exige que les utilisateurs aient acheté le jeu avant de le consulter, les avis des utilisateurs de Metacritic sont ouverts à tous dès qu’ils ouvrent un compte. C’est aussi simple que de vous inscrire avec une adresse e-mail temporaire, d’attribuer un score négatif, de vous déconnecter et de répéter le cycle. J’ai pu créer trois nouveaux comptes Metacritic en succession rapide moi-même sans que mon adresse IP ne déclenche aucune alarme, comme on pouvait s’y attendre. Et bien que je me sois arrêté de marquer des matchs, il est facile de voir comment cela peut être abusé.

Kotaku a demandé à Metacritic ce que le site fait actuellement pour empêcher les attentats à la bombe de révision et s’il envisage des éventuelles étapes supplémentaires pour des situations comme celle de Kunai à l’avenir.

“Metacritic prend au sérieux les problèmes de manipulation potentielle des scores et a mis en place un certain nombre de politiques pour maintenir l’intégrité des scores”, a déclaré un porte-parole de Metacritic à Kotaku par e-mail. «Les modérateurs examinent régulièrement le site et suppriment toutes les entrées qui ne correspondent pas à nos directives, en plus d’une file d’attente de modération où les utilisateurs de Metacritic peuvent signaler un comportement inhabituel. Les modérateurs examinent et suppriment ensuite toutes les entrées qui violent nos conditions d’utilisation. »

S’il est vrai que les critiques négatives doivent être prises en compte par toutes les personnes créatives, il ne devrait pas être si facile de déterminer à lui seul la réputation d’un jeu sur un coup de tête. La modération ne peut que faire face à des centaines de tentatives de mauvaise foi pour faire baisser le score d’un match.

