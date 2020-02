C’est un fait! The Wonderful 101: Remastered aura une nouvelle mission

Étant donné que la plupart de ses œuvres sont synonymes de qualité, couplée à la grande trajectoire de bon nombre de ses créateurs, PlatinumGames peut compter sur le soutien de la communauté et cela a été confirmé après le lancement de la campagne de financement de The Wonderful 101: Remasterisé dans Kickstarter. L’objectif initial pour que le jeu soit une réalité a été atteint immédiatement et maintenant l’équipe attend juste que tous les objectifs soient atteints, ce qui ne tardera sûrement pas. Pour l’instant, c’est un fait que le jeu aura une nouvelle mission avec Luka Alan Smithee.

Aujourd’hui, PlatinumGames a informé via la section des mises à jour sur Kickstarter que l’objectif de collecte de 1,5 MDD a déjà été atteint et cela signifie que The Wonderful 101: Remastered n’a pas seulement des versions sécurisées pour Steam, Switch et PS4, ainsi qu’un mode de jeu de Type Time Attack, car maintenant vous pouvez ajouter à ces réalisations le début d’une nouvelle mission avec un style 2D avec Luka Alan Smithe. Au cas où vous ne le sauriez pas, Luka est élève de Blossom City Elementary et prend des cours avec Will Wedgewood ou Wonder-Red, mais pour diverses raisons, le jeune homme est un garçon à problèmes et a également beaucoup de haine contre les Wonderful 100.

Selon Hideki Kamiya, directeur de The Wonderful 101: Remastered, la mission de Luka nous fera savoir pourquoi il ne sympathise pas avec l’équipe de super-héros. De plus, le créateur a indiqué qu’à ce niveau, nous ne prendrons le contrôle que du jeune homme et que le style et la mécanique seront différents du jeu.

Apparemment, la mission de Luka ne se terminera pas dans ce premier épisode, car l’un des objectifs suivants du projet de The Wonderful 101: Remastered in Kickstarter fait référence à une deuxième partie et si l’on tient compte du fait qu’en quelques jours le jeu a déjà collecté 1,5 MDD $ , c’est presque un fait qu’il ne faudra pas longtemps pour atteindre le MDD à 2 $ qui garantira ce niveau et un remix de la bande originale avec un invité spécial.

Le Wonderful 101: Remastered devrait arriver en avril de cette année sur PS4, Switch et PC via Steam. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations sur le retour impressionnant de cette Wii U autrefois exclusive.

