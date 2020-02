C’est une autre raison pour laquelle la NES avait ce design en Amérique du Nord

La conception d’un produit doit envisager différents scénarios d’utilisation, même s’ils sont les moins attendus et dans le cas des consoles, ce type de détail est également pris en compte lors de la proposition d’une version commerciale. L’histoire de la NES en Amérique du Nord et sa différence de conception avec la Famicom sont connues de beaucoup, faisant appel à une conception similaire à celle d’un magnétoscope. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle cette décision a été prise et une histoire de Nintendo l’a révélée.

Lors d’une conférence tenue au National Videogame Museum, situé à Sheffield, en Angleterre, Masayuki Uemura, qui était autrefois le chef de la division Recherche et développement 2 de Nintendo, a évoqué l’une des raisons peu connues qui définissaient le design de la version occidentale du Famicom. . À cet égard, Uemura a mentionné que la décision d’utiliser aujourd’hui un panneau à chargement frontal pour les cartouches dans la NES historique répondait non seulement à la nécessité de le rendre attrayant pour le public américain, mais tenait également compte d’une possibilité de risque pour les composants qui Elle concerne les enfants et le climat de la région.

Acheter Nintendo Switch Lite – Disponible sur Amazon

Une action simple qui pourrait ruiner la console

En ce sens, la créatrice a révélé: “dans Famicom, la cartouche était connectée directement au matériel interne. Ensuite, si vous connectez la cartouche à des appareils directs, il y a de l’électricité statique et des charges et cela peut entraîner un court-circuit. Contrairement au Japon, où il est humide, le Texas, par exemple, est très sec, donc les enfants étaient susceptibles de provoquer un court-circuit avec le design d’origine. Dans le salon, il y a des tapis et des choses comme ça, donc nous sommes susceptibles d’avoir de l’électricité statique, afin que le panneau avant empêche les enfants de toucher leurs appareils avec leurs mains, c’est pourquoi nous l’avons développé de cette façon. “

Quelle conception préférez-vous? Famicom ou NES?

Dites-le nous dans les commentaires et restez informé, dans LEVEL UP.

Source

.